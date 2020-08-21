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21 августа 19:42
автор: Виктор Шарафудинов

Поветкин оказался на 13 кг легче, чем Уайт

Завтра 22 августа россиянин и британец сразятся за титул временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

В субботу вечером в британском Брентвуде состоится бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта в тяжелом весе.

Сегодня прошла официальная церемония взвешивания боксеров. По ее результатам британец оказался на 13 кг тяжелее россиянина. Оказалось, что Диллиан весит 114,6 кг, а Александр – 101,6 кг.

Бой Уайт – Поветкин должен был состояться в Манчестере еще 2 мая, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

В активе 32-летнего Уайта 27 побед и одно поражение в 28 поединках на профессиональном уровне.

40-летний Поветкин в 38 боях добился 35 побед и потерпел два поражения при одной ничьей.

источник: «Советский спорт»
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Поветкин оказался на 13 кг легче, чем Уайт
Завтра 22 августа россиянин и британец сразятся за титул временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.
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