Поветкин оказался на 13 кг легче, чем Уайт

В субботу вечером в британском Брентвуде состоится бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта в тяжелом весе.

Сегодня прошла официальная церемония взвешивания боксеров. По ее результатам британец оказался на 13 кг тяжелее россиянина. Оказалось, что Диллиан весит 114,6 кг, а Александр – 101,6 кг.

Бой Уайт – Поветкин должен был состояться в Манчестере еще 2 мая, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.