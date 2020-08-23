ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Поветкин в пятом раунде отправил Уайта в нокаут и стал временным чемпионом мира по версии WBC
23 августа 01:23
автор: Виктор Шарафудинов

Поветкин в пятом раунде отправил Уайта в нокаут и стал временным чемпионом мира по версии WBC

40-летний российский боксер провел мастерский апперкот.

Александр Поветкин победил британца Диллиана Уайта.

В пятом раунде поединка в британском Брентвуде россиянин левым апперкотом отправил соперника в нокаут. Уайт, пропустив мощный удар в челюсть, упал спиной на ринг.

До нокаута у Диллиана было преимущество, и он выигрывал по очкам. В четвертом раунде Александр дважды упал.

Поветкин завоевал два чемпионских пояса: титул временного чемпиона по версии WBC и титул WBC Diamond.

Теперь в активе российского боксера 36 побед в 39 поединках на профессиональном ринге при одной ничьей и двух поражениях.

32-летний Уайт потерпел лишь второе поражение в своей карьере. Ранее он одержал 27 побед и потерпел неудачу лишь в поединке против соотечественника Энтони Джошуа 12 декабря 2015 года.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Кардозу арендован «Белененсешем»Кудерметова, Блинкова и Касаткина опустились в рейтинге WTA«Вегас» обыграл «Чикаго» в серии плей-офф Кубка СтэнлиСтали известны подробности скандала на свадьбе борца СидаковаЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаГлаз не оторвать: от такой красоты "оживают" сухие цветы
Поветкин в пятом раунде отправил Уайта в нокаут и стал временным чемпионом мира по версии WBC
Поветкин в пятом раунде отправил Уайта в нокаут и стал временным чемпионом мира по версии WBC
40-летний российский боксер провел мастерский апперкот.
23.08.2020 01:23
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Папин победил Файфера техническим нокаутом и стал претендентом на титул чемпиона мира WBC
Поединок состоялся в Казани.
23.08.2020 00:33
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Поветкин оказался на 13 кг легче, чем Уайт
Завтра 22 августа россиянин и британец сразятся за титул временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.
21.08.2020 19:42
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Андрей Рябинский: Считаю, что в бою Уайта и Поветкина фаворита нет
Встреча состоится 22 августа и пройдет в Англии.
21.08.2020 14:30
Бокс
Григорий Дрозд: Поветкин - настоящий нокаутер. Если он хорошо попадет, Уайт точно упадет
Бой состоится 22 августа.
20.08.2020 17:19
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Телеканал «РЕН ТВ» покажет бой Поветкин - Уайт в прямом эфире
Мероприятие состоится 22 августа.
20.08.2020 16:14
Бокс
Бой Ломаченко - Лопес пройдет в Лас-Вегасе
Мероприятие запланировано на 17 октября.
18.08.2020 18:34
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Поветкин и его команда отправились на бой с Уайтом в образе героев фильма «Джентльмены» (фото)
Поединок состоится 22 августа в английском Брентвуде.
15.08.2020 12:37
Бокс
автор: Артур Гичунцев
18-летний боксер Кершоу погиб в перестрелке
Инцидент произошел 12 августа.
14.08.2020 10:02
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Ломаченко проведет бой с Лопесом 17 октября
О месте проведения поединка пока не сообщается.
13.08.2020 11:27
Бокс
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика