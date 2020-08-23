Поветкин в пятом раунде отправил Уайта в нокаут и стал временным чемпионом мира по версии WBC

Александр Поветкин победил британца Диллиана Уайта.

В пятом раунде поединка в британском Брентвуде россиянин левым апперкотом отправил соперника в нокаут. Уайт, пропустив мощный удар в челюсть, упал спиной на ринг.

До нокаута у Диллиана было преимущество, и он выигрывал по очкам. В четвертом раунде Александр дважды упал.

Поветкин завоевал два чемпионских пояса: титул временного чемпиона по версии WBC и титул WBC Diamond.

Теперь в активе российского боксера 36 побед в 39 поединках на профессиональном ринге при одной ничьей и двух поражениях.