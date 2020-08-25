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25 августа 01:22
автор: Виктор Шарафудинов

Поветкин может провести бой с Усиком, если не договорится о реванше с Уайтом

Российский боксер отправил британца в нокаут в пятом раунде, завоевав титул временного чемпиона WBC.

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы Александра Поветкина, рассказал о том, что российский тяжеловес может провести бой с украинцем Александром Усиком, если не договорится о реванше с Диллианом Уайтом.

«Мы рассматриваем любые варианты, но по контракту у нас есть реванш с Уайтом, – отметил Рябинский в интервью ТАСС. – Его мы обсуждаем на данный момент, но если это будет другой бой, то теоретически это, возможно, будет и Усик. Это был бы очень интересный бой двух олимпийских чемпионов, боксеров с отличной школой. Саша хочет боксировать с лучшими, Усик и есть один из лучших.

Этому бою может мешать только тот момент, что Поветкин и Усик очень хорошо общаются и относятся друг к другу, и не хотелось бы, чтобы они выясняли отношения на ринге. С другой стороны, если такой бой будет, то это будет хорошее спортивное зрелище с участием уважающих друг друга боксеров».

40-летний Поветкин победил 32-летнего британца Уайта нокаутом в пятом раунде.

Россиянин завоевал два чемпионских пояса: временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.

Теперь в активе Александра 36 побед в 39 поединках на профессиональном ринге при одной ничьей и двух поражениях.

источник: ТАСС
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Поветкин может провести бой с Усиком, если не договорится о реванше с Уайтом
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