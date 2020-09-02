Александр Поветкин: Хотелось бы побоксировать с Фьюри и с Джошуа еще раз попробовать

Временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Александр Поветкин, которому сегодня исполнился 41 год, рассказал о том, с кем намерен провести свои следующие поединки.

«Буду боксировать до той поры, пока мне хочется и пока позволяет здоровье, – сообщил Поветкин в эфире телеканала «Матч ТВ». – Мне нравится испытывать адреналин во время боя. Каждый поединок – это опыт. Каждый раз ты видишь какие-то ошибки, с которыми надо работать. Еще есть много боксеров, с которыми можно побоксировать и отношения повыяснять. Скорее всего, ближайший бой – это матч-реванш с Диллианом Уайтом. Я посмотрел, почему и как я пропускал. Постараюсь эти ошибки исключить. Момент с нокаутом? Удар как на автопилоте вылетел. Не могу сказать, что я его готовил, но мы его тренировали на сборах и тренировках. Удар сыграл в нужный момент.

Я пытался тренироваться, ходил в лес делать пробежки. Можно сказать, что всё время держал себя в форме. Конечно же, сказалось, что поединки отложили, много спарринг-партнеров не смогли приехать ко мне на подготовку. С этим были проблемы.

Мне бы хотелось с Тайсоном Фьюри побоксировать и с Энтони Джошуа еще раз попробовать. Оба боксера сильные и хорошие. Хочу стать чемпионом мира среди профессионалов. Вот этого у меня еще не было. В будущем вижу себя в спорте, возможно, в роли наставника, а не тренера. Я буду заниматься. Если у меня получится тренировать, а не у каждого хорошего боксера это выходит, то я еще попытаюсь потренировать детишек. Люблю общаться с детьми, можно им что-то показать».

В активе Поветкина 36 побед, два поражения и одна ничья на профессиональном ринге.