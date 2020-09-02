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02 сентября 11:20
автор: Виктор Шарафудинов

Реванш Поветкин – Уайт состоится 14 или 21 ноября

22 августа россиянин отправил британца в нокаут в пятом раунде.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, когда состоится реванш между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом.

«Команда Поветкина настроена на реванш на все сто процентов, – цитирует Хирна Boxing News 24. – Они довольны. В реванше они заработают много денег. Кроме того, они уверены в победе. Это был просто нокаут, и все согласны, что рано или поздно нужно проводить реванш. Мы планируем его на 14 или 21 ноября».

Победив Уайта, Поветкин завоевал два чемпионских пояса: титул временного чемпиона по версии WBC и титул WBC Diamond.

источник: Boxing News 24
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Реванш Поветкин – Уайт состоится 14 или 21 ноября
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