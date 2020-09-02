Реванш Поветкин – Уайт состоится 14 или 21 ноября

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, когда состоится реванш между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом.

«Команда Поветкина настроена на реванш на все сто процентов, – цитирует Хирна Boxing News 24. – Они довольны. В реванше они заработают много денег. Кроме того, они уверены в победе. Это был просто нокаут, и все согласны, что рано или поздно нужно проводить реванш. Мы планируем его на 14 или 21 ноября».

Победив Уайта, Поветкин завоевал два чемпионских пояса: титул временного чемпиона по версии WBC и титул WBC Diamond.