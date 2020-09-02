ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 сентября 15:05
автор: Виктор Шарафудинов

Артур Бетербиев: Мой бой состоится 23 октября в Москве

Поединок россиянина против китайца Мэн Фаньлуня несколько раз переносили.

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев сообщил, что его следующий поединок состоится 23 октября в Москве.

В то же время 35-летний россиянин пока точно не знает, кто станет его соперником. Китайца Мэн Фаньлуня может заменить немец Адам Дайнес.

«По последней информации, которая у меня есть, бой состоится 23 октября в Москве, – цитирует слова Бетербиева сайт Федерации бокса России. – Думаю, в ближайшие дни будет официальный анонс этого поединка. Что касается соперника, то я слышал, что он может поменяться.

Не знаю причин: то ли Фаньлун отказался, то ли у него какие-то проблемы. Другим оппонентом может стать тот, кто как раз проводил поединок с китайским боксером – немец по имени Адам.

Хорошо, что боксер, который может стать новым оппонентом, тоже левша. Да, Адам боксирует чуть по-другому, чем Фаньлун.

Но в любом случае они оба левши. Мы уже начали работу в Кисловодске, но пока дело до основных спаррингов не дошло. Перед последними своими боями я начальный этап проводил в России, а потом ехал в Канаду.

Сейчас наоборот – все из Канады приедут сюда и будем готовиться в России. А в Москву я планирую приехать заранее – за неделю-две. Но мы это решим с командой.

У меня все хорошо со здоровьем, настроение хорошее. У нас еще есть время для того, чтобы выйти на пик формы к поединку. Я постараюсь к 23 октября быть в хороших кондициях».

Бетербиев должен был сразиться с Мэн Фаньлунем еще 28 марта, но бой несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса.

источник: Федерация бокса России
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей100 процентов легионеров. Знакомимся со сборной Сербии«Спартак» готов подписать форварда «Порту»Крошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаОна сводит с ума: жена экс-вратаря "Спартака" невероятно красива
Артур Бетербиев: Мой бой состоится 23 октября в Москве
Поединок россиянина против китайца Мэн Фаньлуня несколько раз переносили.
02.09.2020 15:05
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Реванш Поветкин – Уайт состоится 14 или 21 ноября
22 августа россиянин отправил британца в нокаут в пятом раунде.
02.09.2020 11:20
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Александр Поветкин: Хотелось бы побоксировать с Фьюри и с Джошуа еще раз попробовать
22 августа российский боксер отправил в нокаут британца Диллиана Уайта.
02.09.2020 10:56
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Бывший чемпион мира Хук одержал победу над 150-килограммовым соперником
Турнир состоялся в Германии.
30.08.2020 12:06
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Диллиан Уайт: Поветкин, давай подарим фанатам вторую часть
Первый бой состоялся 22 августа.
30.08.2020 10:13
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Джошуа – о поединке с Фьюри: Никогда не скрывал своего желания проломить ему голову
Их бой состоится в 2021 году.
27.08.2020 11:30
Бокс
автор: Артур Гичунцев
«Хороший бой, хороший закал на следующие поединки». Костя Цзю поздравил сына с победой над Хорном
Бой прошел в Австралии.
26.08.2020 16:46
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Тим Цзю техническим нокаутом победил Хорна
Тим Цзю техническим нокаутом победил Хорна
Бой прошел в Австралии.
26.08.2020 15:38
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Поветкин - о нокауте Уайта: Мы отрабатывали этот удар на тренировках
Бой состоялся 22 августа.
26.08.2020 12:06
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Андрей Рябинский: Следующий поединок Поветкин проведет с Уайтом, в контракте есть пункт о реванше
Россиянин нокаутировал соперника 22 августа.
26.08.2020 11:49
Бокс
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика