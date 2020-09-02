Артур Бетербиев: Мой бой состоится 23 октября в Москве

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев сообщил, что его следующий поединок состоится 23 октября в Москве.

В то же время 35-летний россиянин пока точно не знает, кто станет его соперником. Китайца Мэн Фаньлуня может заменить немец Адам Дайнес.

«По последней информации, которая у меня есть, бой состоится 23 октября в Москве, – цитирует слова Бетербиева сайт Федерации бокса России. – Думаю, в ближайшие дни будет официальный анонс этого поединка. Что касается соперника, то я слышал, что он может поменяться.

Не знаю причин: то ли Фаньлун отказался, то ли у него какие-то проблемы. Другим оппонентом может стать тот, кто как раз проводил поединок с китайским боксером – немец по имени Адам.

Хорошо, что боксер, который может стать новым оппонентом, тоже левша. Да, Адам боксирует чуть по-другому, чем Фаньлун.