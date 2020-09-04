Диллиан Уайт: Я был готов продолжать бой с Поветкиным. Это не был нокаут. Я просто упал

Диллиан Уайт не признает того факта, что Александр Поветкин отправил его в нокаут. Британец уверяет, что был готов был продолжать поединок, который остановили судьи по ходу пятого раунда.

«Когда рефери вел счет, я сказал, что со мной все в порядке, – цитирует Уайта сайт телерадиокомпании BBC. – А он говорит: «Нет-нет».

Помню, как я лежу, а рефери считает: шесть, семь… Я попытался подняться, но рефери сказал: «нет-нет». Это, мол, тяжелый нокдаун и все такое прочее.

Со мной все было нормально. Я не был в отключке, а просто упал. Не могу сказать, что не рухнул на ринг. Он нанес классный удар в подбородок, и я упал. Но со мной все было нормально».

Победив Уайта, Поветкин завоевал два чемпионских пояса: титул временного чемпиона по версии WBC и титул WBC Diamond.