Рой Джонс рассказал о том, как Путин согласился оформить ему российское гражданство

– Я как-то встретился с Владимиром Путиным и спросил, можно ли стать гражданином России. Он ответил мне: «Конечно». И это действительно здорово. Кто бы мог подумать, что я, темнокожий, буду гражданином и США, и России.

Говорят, что наши страны – главные враги друг другу, но это не так. В России я словно Майкл Джексон или Майкл Джордан. Машины останавливаются, подбегают дети, пытаются заглянуть в окно – 95% жителей России знают, кто я такой, а я родом из США. Да разве они ненавидят нас? Нет, но если принимать за правду всю эту пропаганду, то можно поклясться, что все хотят нас убить, – цитирует Джонса The Daily Mail.

Напомним, что за свою профессиональную карьеру 51-летний Джонс одержал 66 побед (47 из них нокаутом) и потерпел девять поражений. Российский паспорт он получил в сентябре 2015 года.