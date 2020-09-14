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14 сентября 14:29
автор: Владислав Корегин

Рой Джонс рассказал о том, как Путин согласился оформить ему российское гражданство

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший поделился воспоминания о том, как он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

– Я как-то встретился с Владимиром Путиным и спросил, можно ли стать гражданином России. Он ответил мне: «Конечно». И это действительно здорово. Кто бы мог подумать, что я, темнокожий, буду гражданином и США, и России.

Говорят, что наши страны – главные враги друг другу, но это не так. В России я словно Майкл Джексон или Майкл Джордан. Машины останавливаются, подбегают дети, пытаются заглянуть в окно – 95% жителей России знают, кто я такой, а я родом из США. Да разве они ненавидят нас? Нет, но если принимать за правду всю эту пропаганду, то можно поклясться, что все хотят нас убить, – цитирует Джонса The Daily Mail.

Напомним, что за свою профессиональную карьеру 51-летний Джонс одержал 66 побед (47 из них нокаутом) и потерпел девять поражений. Российский паспорт он получил в сентябре 2015 года.

источник: The Daily Mail
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Рой Джонс рассказал о том, как Путин согласился оформить ему российское гражданство
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший поделился воспоминания о том, как он встретился с президентом России Владимиром Путиным.
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