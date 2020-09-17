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17 сентября 08:13
автор: Виктор Шарафудинов

Уайт пообещал нокаутом выиграть реванш против Поветкина

Второй бой британца и россиянина состоится 21 ноября.

В интервью телеканалу Sky Sports британский боксер Диллиан Уайт заявил, что он намерен нокаутировать Александра Поветкина во втором поединке тяжеловесов, который состоится 21 ноября.

«Он смог применить свой большой опыт в первом поединке, но теперь я буду сосредоточеннее. Хочу нокаутировать Поветкина и выиграть бой. Необходимо сравнять счет, а сделать это можно, только отправив его в нокаут. Жду момента, когда выйду на ринг и верну то, что принадлежит мне», – рассказал Уайт.

Напомним, что 22 августа Поветкин отправил Уайта в нокаут апперкотом в пятом раунде. Та победа принесла 41-летнему россиянина титулы временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC и титул чемпиона по версии WBC Diamond.

Всего в активе Поветкина 39 побед, одна ничья и два поражения в профессиональном боксе. Уайт выиграл 27 и проиграл два своих поединка.

источник: Sky Sports
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Уайт пообещал нокаутом выиграть реванш против Поветкина
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