Уайт пообещал нокаутом выиграть реванш против Поветкина

В интервью телеканалу Sky Sports британский боксер Диллиан Уайт заявил, что он намерен нокаутировать Александра Поветкина во втором поединке тяжеловесов, который состоится 21 ноября.

«Он смог применить свой большой опыт в первом поединке, но теперь я буду сосредоточеннее. Хочу нокаутировать Поветкина и выиграть бой. Необходимо сравнять счет, а сделать это можно, только отправив его в нокаут. Жду момента, когда выйду на ринг и верну то, что принадлежит мне», – рассказал Уайт.

Напомним, что 22 августа Поветкин отправил Уайта в нокаут апперкотом в пятом раунде. Та победа принесла 41-летнему россиянина титулы временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC и титул чемпиона по версии WBC Diamond.

Всего в активе Поветкина 39 побед, одна ничья и два поражения в профессиональном боксе. Уайт выиграл 27 и проиграл два своих поединка.