Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер проведет бой с блогером Логаном Полом.

Об этом сообщил YouTube-блогер Keemstar.

«Мейвезер сразится с Логаном Полом в этом году! Я не шучу. Это сообщил мне инсайдер из мира бокса», — написал он в твиттере.

Mayweather vs Logan Paul this year!



No joke... that’s boxing insider just told me... pic.twitter.com/uh2UW9Wkdo