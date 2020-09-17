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17 сентября 18:13
автор: Андрей Ефимов

Денис Лебедев: В бою Поветкин – Уайт даю 55 на 45 в пользу Саши

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе поделился мнением о предстоящем поединке между Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

- Главное - это то, что Уайт выйдет на бой через всего два с половиной месяца после тяжёлого нокаута. Его даже от ударов Саши по защите уже будет болтать. Это супер-тяжелый вес, здесь любой удар страшной силы. Я опять даю 55 на 45 в пользу Саши, так же, как и перед первым боем, - передает слова Лебедева News.ru.

Ранее в интервью телеканалу Sky Sports британский боксер заявил, что он намерен нокаутировать Поветкина во втором поединке, который состоится 21 ноября.

Напомним, что 22 августа Поветкин отправил Уайта в нокаут апперкотом в пятом раунде. Та победа принесла 41-летнему россиянина титулы временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC и титул чемпиона по версии WBC Diamond.

Всего в активе Поветкина 39 побед, одна ничья и два поражения в профессиональном боксе. Уайт выиграл 27 и проиграл два своих поединка.

источник: News.ru
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Денис Лебедев: В бою Поветкин – Уайт даю 55 на 45 в пользу Саши
Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе поделился мнением о предстоящем поединке между Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.
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