Тренер Гассиева: Учитывая то, что Мурат не боксировал больше двух лет, Джонсон - приличный соперник

- Учитывая то, что Мурат не боксировал больше двух лет и были тяжелые операции и восстановление, то это очень приличный соперник. Да, у Джонсона много поражений, но он выходил на ринг практически со всеми ведущими боксерами этого веса, - цитирует Сланова «РИА Новости».

Во вторник появилась информация, что российский боксер проведет дебютный бой в тяжелом весе 31 октября в Сочи. Соперником Гассиева станет Кевин Джонсон.

Напомним, что россиянин является бывшим чемпионом мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе. На профессиональном ринге он одержал 26 побед (19 – нокаутом) при одном поражении.

Свой последний на данный момент поединок Гассиев провел в июле 2018 года, когда он решением судей проиграл украинцу Александру Усику.