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10 октября 22:30

Александр Поветкин: Буду стараться закончить второй бой с Уайтом так же ярко, как и первый

Российский боксер сказал, что разобрал тактические ошибки первого боя с британцем Диллианом Уайтом.

- Я разобрал тактические ошибки первого боя и постараюсь их не допустить. Я еду побеждать и во втором бою. Я буду стараться закончить бой так же ярко, как и первый. Я физически и морально готов к этому, - переедает слова Поветкина «РИА Новости».

Второй бой между Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом состоится 21 ноября.

Напомним, что 22 августа Поветкин отправил Уайта в нокаут апперкотом в пятом раунде. Та победа принесла 41-летнему россиянина титулы временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC и титул чемпиона по версии WBC Diamond.

источник: «РИА Новости»
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