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19 ноября 12:56

Григорий Дрозд: Уайт должен быть рад, что у него есть время лучше подготовиться к бою с Поветкиным

Поединок должен был состояться 21 ноября

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд оценил слова британского боксера Диллиана Уайта о том, что он сомневается в заражении коронавирусом россиянина Александра Поветкина.

– Думаю, что Уайт должен радоваться тому, что у него возникла пауза, чтобы он еще лучше подготовился. Если говорить о какой-то лжи и неправде, то это точно не о Поветкине – он честный и порядочный парень, который всегда отвечает за свои слова и действия. Уайт просто лукавит и пытается задеть соперника. Желаю Саше скорейшего и полного выздоровления, – цитирует Дрозда «РИА Новости».

Напомним, что поединок между Уайтом и Поветкиным был запланирован на 21 ноября, однако он был перенесен в связи с тем, что у 41-летнего россиянина был выявлен Covid-19. В нынешней ситуации реванш состоится не раньше конца января.

В первом бою, состоявшемся 22 августа, Поветкин апперкотом отправил Уайта в нокаут в пятом раунде.

источник: «РИА Новости»
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