Майк Тайсон: Буду искать возможности закончить бой против Джонса нокаутом

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон рассказал о ближайшем бое с Роем Джонсом-младшим в рамках выставочного поединка, который пройдет в Калифорнии в ночь на 29 ноября. Об этом боксер сообщил на своей странице в инстаграме.

– Я с нетерпением ожидаю возможности снова поучаствовать в реальном поединке. Если появляется возможность закончить дело нокаутом, я это сделаю, – приводит слова Тайсона «Профиль».

54-летний Тайсон завершил карьеру в 2005 году. В его активе 58 боев, 50 побед, шесть поражений и два несостоявшихся боя. Что касается Джонса, то 51-летний американец ушел из бокса в 2018-м. Он одержал 66 побед и потерпел девять поражений.