Ковингтон вызвал Леброна Джеймса на поединок по правилам бокса

Боец смешанных единоборств Колби Ковингтон вызвал на боксерский поединок форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Таким образом боец UFC отреагировал на победу нокаутом блогера Джейка Пола над бывшим разыгрывающим НБА Нэйтом Робинсоном.

«Слышал, что они наконец соскребли тушу Нэйта Робинсона с пола «Стейплс-центра». Я бы заставил Леброна Джеймса жрать настил в два раза быстрее. Всем известно, что нынешние игроки НБА — самые мягкие и привилегированные спортсмены на планете», — написал боец в твиттере.

Heard they finally scraped @nate_robinson’s carcass off the @staplescenter floor. I’d make @kingjames eat the canvas in half the amount of time. Everyone knows current @NBA players are the softest and most privileged athletes on the planet. #TysonJones #Facts