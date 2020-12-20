Альварес подтвердил, что готов в третий раз провести поединок с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль Альварес после победы над британцем Каллумом Смитом оценил возможность проведения очередного поединка с представителем Казахстана Геннадием Головкиным.

– Третий бой с Головкиным? Я не раз доказывал, что не собираюсь от кого-то бежать и дерусь только с лучшими. В своей категории я чувствую себя комфортно, поэтому хочу завоевать все пояса. Мне не важно, кто будет моим соперником, – цитирует Альвареса Boxing News.

Напомним, что ранее боксеры провели между собой два поединка. В первом бою, который прошел в сентябре 2017 года, была зафиксирована ничья. Через год 30-летний Альварес победил 38-летнего Головкина судейским решением.