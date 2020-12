Фьюри и Джошуа согласовали условия поединка

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и обладатель поясов WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа договорились об условиях первого поединка.

Журналист The Athletic Майк Коппинджер ссылаясь на промоутера Эдди Хирна сообщает, что бой запланирован на май-июнь следующего года.

«Эдди Хирн говорит, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа достигли устной договоренности и готовят контракты на чемпионский поединок в тяжелом весе в мае или июне. По словам Хирна, нужно решить «мелкие проблемы», например, кто выйдет последним, где будет бой и так далее. Этот бой будет следующим», - написал Коппинджер в твиттере.

