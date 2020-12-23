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Эдгард Москвичев навестил в больнице пострадавшего после боя Ареста Саакяна
23 декабря 22:05

Эдгард Москвичев навестил в больнице пострадавшего после боя Ареста Саакяна

В понедельник питерский проспект Эдгард Москвичев одержал победу решением судей над финалистом 8-ки суперсредневесов Арестом Саакяном.

Поединок получился конкурентным на всей 10-раундовой дистанции и стал со-главным событием боксерского шоу «Короли Нокаутов - 6», организованного промоутером Зяки Юнисовым. После боя Арест попал в больницу с диагнозом субдуральная гематома, ушиб мягких тканей головы. В среду Эдгард навестил своего бывшего соперника, пожелав скорейшего выздоровления и возвращения на ринг.

Саакяна можно назвать настоящим самородком: профессиональным боксом он занимается всего 2 года, имеет в послужном списке титул чемпиона WBC Asia silver. В 18 лет пришёл в секцию рукопашного боя, выполнил норматив мастера спорта по самбо, провёл более 200 боев по любительскому боксу. Москвичев - классический пример мастера спорта по боксу. Успешно выступал на любительском уровне, одерживал победы на представительных юношеских турнирах. Тренируется под руководством знаменитого наставника Виктора Петроченко из Самары, воспитавшего чемпиона мира Дмитрия Пирога, Максима Власова, Айка Шахназаряна и др.

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