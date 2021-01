Поединок Ковалев - Меликузиев перенесен из России в США

Поединок между российским боксером Сергеем Ковалевым и Бектемиром Меликузиевым из Узбекистана перенесен из Москвы в Индио (США, штат Калифорния).

Об этом сообщает журналист The Athletic Майк Коппингер.

Sources: The Jan. 30 fight between Sergey Kovalev and Bektemir Melikuziev is moving to Indio, Calif. The DAZN event was set for Moscow (Kovalev is from Russia) but now heads to Southern California. Shane Mosley Jr.-Jason Quigley on the undercard