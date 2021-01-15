Александр Поветкин: Чувствую себя хорошо, начал подготовку к бою против Уайта

Российский боксер Александр Поветкин сообщил о том, что начал подготовку ко второму бою против британца Диллиана Уайта.

«Диллиан Уайт – сильный достойный соперник, – написал Поветкин в инстаграме. – В реванше буду стараться боксировать хорошо и красиво. Чувствую себя хорошо, начал подготовку к бою. Знаю, что надо изменить в своей тактике, чтобы исправить кое-какие ошибки. Увидимся в ринге!»

22 августа прошлого года Поветкин отправил Уайта в нокаут в пятом раунде, завоевав титул выиграл титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond. Реванш изначально был запланирован на 21 ноября, однако поединок пришлось перенести, поскольку 41-летний россиянин заразился коронавирусом и был госпитализирован.