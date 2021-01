Нокаут в исполнении Поветкина признан лучшим в 2020 году по версии WBC (видео)

Нокаут в исполнении российского боксера Александра Поветкина признан лучшим в 2020 году по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

22 августа россиянин мощнейшим апперкотом в пятом раунде нокаутировал британца Диллиана Уайта.

