Проводников готов возобновить свою карьеру в этом году

Бывший чемпион мира по боксу Руслан Проводников рассказал о том, что он готов возобновить свою карьеру осенью 2021 года.

В середине января 37-летний спортсмен заявил о том, что готов провести поединок с бойцом смешанных единоборств Али Багаутиновым. На данный момент Руслан является депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа.

– Если жители, мои земляки, не захотят, чтобы я шел на второй срок, тогда в сентябре этого года я возобновлю профессиональную карьеру, намерен побороться за самые высокие титулы.

Мой тренер Джоэл Диас сказал, что будет рад меня видеть в своем лагере и соскучился по работе со мной. Я держу себя в прекрасной форме и намерен пройти путь до нового титульного боя. Уверен, что вполне способен вновь стать чемпионом мира по боксу, – цитирует Проводникова ТАСС.

Напомним, Проводников является бывшим чемпионом мира по версии WBO. На его счету на профессиональном ринге 25 побед (18 нокаутом) и пять поражений. Свой последний бой россиянин провел в июне 2016 года.