Титульной бой между Власовым и Смитом перенесен – россиянин сдал положительный тест на коронавирус

Поединок за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелой весовой категории между россиянином Максимом Власовым и Джо Смитом из США будет перенесен.

Российский спортсмен заявил, что он заразился коронавирусом.

– Друзья, очень плохие новости! Вчера сдал положительный тест на Covid! Бой со Смитом отменен! Чувствую себя прекрасно, никаких симптомов забеливания нет! Но таковы правила! Хочу принести свои извинения всем, кто ждал этот бой! Мне очень жаль! – написал Власов на своей странице в Instagram.

Напомним, что поединок должен был состояться в ночь с 13 на 14 февраля в Лас-Вегасе. Новая дата боя пока не определена.

В своей карьере 34-летний Власов одержал 45 побед и потерпел три поражения, у 31-летнего Смита – 26 выигрышей и три поражения.