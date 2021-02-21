Чудинов и Чилемба разошлись миром, Дацик нокаутировал Дижона в четвёртом раунде

Обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Фёдор Чудинов провел ничейный поединок против малавийца Айзека Чилембы.

Бой прошел всю дистанцию, а по его итогам судьи не смогли выявить победителя.

В другом поединке российский боец ММА Вячеслав Дацик нокаутировал камерунца Тайсона Дижона в четвёртом раунде.

Наконец, еще один бой прошел между многократным чемпионом России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым и блогером Артемом Тарасовым. Встреча прошла всю дистанцию, а по итогам четырех раундов победителем вышел 42-летний Кокляев.