Ушел из жизни экс-чемпион мира по боксу Марвин Хаглер

В субботу, 13 марта скончался известный американский боксер Марвин Хаглер. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на заявление его супруги в Facebook.

Причины случившегося не уточняются, однако, жена спортсмена сообщила, что он умер в своем доме.

Напомним, за всю карьеру на профессиональном ринге Хаглер провел 54 боя, одержал 52 победы (43 – нокаутом) и потерпел два поражения. Он был чемпионом мира в среднем весе с 1980 по 1987 год.

Добавим, что американец включен в Международный зал боксерской славы.

UFC paid tribute to “Marvelous” Marvin Hagler during the #UFCVegas21 broadcast.



Hagler died earlier today at 66 years old. pic.twitter.com/zdNLSNRbWR