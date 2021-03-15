Артур Бетербиев: Мне было бы интересно провести бой с Альваресом

Действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев признался, что хотел бы провести бой с чемпионом WBA и WBC во второй средней весовой категории Саулем Альваресом.

– Говорят про Канело Альвареса, было бы интересно. Посмотрим. Но сейчас мне предстоит бой 20 марта, – цитирует Бетербиева RT, ссылаясь на слова россиянина, сказанные на пресс-конференции.

Отметим, что 36-летний боксер в ближайшее время проведет поединок против Адама Дайнеса из Германии. Бой состоится 20 марта в Москве на арене «Мегаспорт».

В своей карьере Бетербиев принял участие в 15 боях, в которых он не потерпела ни одного поражения. Все его поединки завершились нокаутом.

На счету 30-летнего Альвареса 55 побед, два ничейных результата и одно поражение. 2 ноября 2019 года мексиканец нокаутировал россиянина Сергея Ковалева, став чемпионом мира по версии WBO.