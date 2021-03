Уайт взял реванш у Поветкина, отправив Александра в нокаут в четвертом раунде (видео)

Диллиан Уайт одержал победу над Александром Поветкиным во втором поединке тяжеловесов.

У британского боксера было преимущество с первого раунда. Россиянин пропускал тяжелые удары, и в четвертом раунде Уайт одержал победу нокаутом. Александр побывал на полу, и рефери принял решение завершить поединок.

Dillian Whyte wins by TKO in Round 4 against Povetkin! #WhytePovetkin pic.twitter.com/2vB370Fwt2