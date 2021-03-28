Николай Валуев: Поветкин не пропускал сильных ударов, но его шатало. Он неуверенно стоял на ногах

Бывший чемпион мира, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал поражение Александра Поветкина в реванше с британцем Диллианом Уайтом.

«Знаете, я не понял, почему Поветкин так неустойчиво и неуверенно себя чувствовал на ногах. Порой его шатало. При том, что сильных ударов он даже не пропускал на тот момент. Потом – это понятно. А до этого? У меня возник вопрос: почему? Но ответа я не знаю.

Работа, которая позволила Уайта два раза отправить Поветкина в нокдаун в первом поединке, проходила и здесь. Это не говорит о том, что Саня не хотел парировать эту особенность Диллиана, – скорее просто не мог. Эти удары были настолько явными в первом поединке, что нельзя было не сделать работу над ошибками.

Все вместе означает, что нужно задуматься о завершении карьеры. Об этом уже высказался Андрей Рябинский, который будет уговаривать Саню уйти из бокса», – цитирует Валуева «МК-Спорт».

Напомним, первый бой, прошедший в августе 2020 года, завершился в пользу 41-летнего уроженца Курска. Он нокаутировал соперника и выиграл титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.