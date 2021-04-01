Яллыев победил Рамиреса завоевал титул чемпиона WBA Intercontinental

Российский боксер Арслан Яллыев победил техническим нокаутом в 8-м раунде аргентинца Виктора Эмило Рамиреса и завоевал интерконтинентальный титул WBA в тяжелом весе.

Для 24-летнего россиянина это 12-я победа в двенадцати поединках на профессиональном ринге, 37-летний южноамериканец потерпел четвертое поражение при 27 победах и одной ничьей.

В другом поединке вечера Федор Папазов проиграл белорусу Евгению Довголевцу единогласным решением судей в борьбе за пояс интерконтинентального чемпионом WBA в первом полусреднем весе.