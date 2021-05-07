Блогер Джейк Пол: Я украл у Мейвейзера кепку, потому что он крадет деньги своими скучными боями

Блогер Джейк Пол рассказал, почему украл кепку у боксера Флойда Мейвейзера.

«Я украл у него кепку, потому что он крадет у людей деньги своими скучными боями… На улицах уже поговаривают, что Флойд собирается отправить за мной своих молодчиков, чтобы меня убить или покалечить… Если я умру — знайте: я умер из-за кепки», - приводит слова блогера «RT на русском», ссылаясь на BoxingScene.

Добавим, что 6 июня Мейвейзер проведет бой с братом Джейка Пола, Логаном, который также является блогером.