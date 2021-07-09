Оскар де ла Хойя намерен подраться с Майвезером

О своих планах рассказал бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях 48-летний Оскар де ла Хойя, который вернется на ринг в сентябре. В подкасте легендарного боксера Майка Тайсона де ла Хойя объявил, что планирует провести несколько боев.

«Когда вы заканчиваете карьеру, вы чувствуете себя незначительным. Я возвращаюсь. Возможно, боксерские поединки - мой эликсир жизни. И вообще, Майк, это ты вдохновил меня на возвращение, это решение я принял после твоего боя с Роем Джонсом. Я понял, что тоже хочу этим заниматься. Мои демоны говорят мне вернуться на ринг.

Я хочу провести два показательных боя, а затем - полноценный 12-раундовый поединок либо с Флойдом Мэйвезером, либо с Канело», - сказал де ла Хойя.

На счету де ла Хойя 45 профессиональных боев, из них «золотой мальчик» выиграл 39 поединков и потерпел 6 поражений. Последний бой спортсмен провел в 2008 году против Мэнни Пакьяо в посусреднем весе. Американец проиграл филиппинцу.