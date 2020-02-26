ТВ-рейтинги: Логинов бьет фигуристок. Те скучают по Загитовой и Медведевой

Биатлонный чемпионат мира в итальянском Антхольце, завершившийся в минувшее воскресенье, разом захватил пять мест в первой восьмерке самых рейтинговых спортивных трансляций года. Таковы данные компании «Медиаскоп», исследующей ТВ-аудиторию в российских городах с населением от ста тысяч человек. Правда, до рождественского финала молодежного ЧМ по хоккею Россия - Канада, сохраняющему лидерство в хит-параде-2020, стреляющим лыжникам было далековато. И все-таки по сравнению с их показателями годичной давности прогресс налицо. Откуда он взялся?

БИАТЛОННЫЙ РЕВАНШ

Во-первых, оттуда, что биатлонное первенство планеты на сей раз показывал Первый канал, среднестатистическое количество зрителей которого изначально больше, чем у специализированно-спортивного «Матч ТВ». «Кнопка №1» узурпировала все сливки программы Антхольца: эстафеты, воскресные масс-старты и мужскую комбинацию «спринт плюс преследование», где Александр Логинов добыл все российские медали этого чемпионата – золотую и серебряную соответственно.

Во-вторых, добавил интереса скандал с полицейскими обысками в гостиничном номере Логинова, которые случились утром 22 февраля. При такой затравке мужская эстафета в ту же субботу и с логиновским участием побила биатлонный рекорд всего прошлого года, пусть тот и был установлен на «Матч ТВ».

Хотя в целом, учитывая перечисленные выше «поправки на ветер», интерес зрителей к биатлону, пожалуй, остался на прежнем уровне. Об этом свидетельствуют показатели «Матча», которые, если отбросить мелкие колебания по дням недели, времени суток и т.д., вполне соответствуют рейтингам 2019-го. Да и «Первый» по сравнению с неспортивными передачами выиграл не шибко. В частности, шутники из КВН, появившиеся на экранах через три с лишним часа после эстафеты в Антхольце - то есть, в самый прайм-тайм, уступили ей 0,6 по рейтингу и 2,3 по доле (процент не от общего количества телевизоров в стране, а от включенных в данный момент). Впрочем, и то хлеб.

КОСТОРНАЯ – ЕЩЕ НЕ ЗАГИТОВА

Особенно на фоне фигуристов, которые с их вроде бы триумфальным чемпионатом Европы (10 медалей из 12, включая все четыре золота) по рейтингам просели всерьез. В минувшем году «фигурка», находясь на том же «Первом», что и сейчас, регулярно имела долю выше десяти процентов, а в пиковых случаях подбиралась даже к элитным двадцати, но… Нынче 10,4 - вот и все, чего смогли достичь наши новые героини Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Пьедестал-то они целиком взяли, а вот по симпатиям публики пока явно уступают Алине Загитовой (прервала карьеру) и Евгении Медведевой (не отобралась в сборную).

Конечно, у молодых попрыгуний Этери Тутберидзе еще не было своей Олимпиады, с противостояния на которой между Медведевой и Загитовой начался в 2018-м небывалый доселе виток «фигурномании». Но так или иначе ТВ нужны не просто звезды, а звезды «долгоиграющие». Так что повышение возрастного ценза в женском фигурном катании, о котором судачат уже не первый год и которое, по идее, невыгодно России, нашим телевизионщикам было бы наоборот, на руку. Ну, или в ножки Загитовой можно упасть - мол, возвращайся поскорей, хватит уже, наотдыхалась.

Правда, у Косторной и ее чудо-подруг по школе Тутберидзе чемпионат мира, в отличие от биатлона, еще впереди – он стартует 17 марта. Но с точки зрения ТВ-рекордов, это изначально неперспективная история. Канада, Монреаль, громадная разница во времени, все ночью-утром, когда у нас спят. Боюсь, раньше осени поквитаться с биатлоном на телеэкранах у фигуристок не получится.

ЛЫЖНЫЙ КИКС

А на «Первом» теперь еще и лыжи. Хотя с ними в феврале вышел конфуз: выбрав из новой многодневки «Ски тур» заключительную гонку преследования, перед которой уверенно лидировал Александр Большунов, наши телеумники играли, казалось, наверняка, но… Из-за капризной погоды сборная России жутко напортачила со смазкой, и наш фаворит пришел к финишу только седьмым. Хотя Кубок мира Большунов взять все равно должен, на этом в ближайший месяц можно будет кое-что наварить.

Хоккей, по традиции, должен вернуться на авансцену в мае - во время своего ЧМ, который в этом году принимает европейская и, стало быть, не сильно ночная Швейцария. Ну, а дальше, в июне, в бой вступит самая тяжелая артиллерия: чемпионат Европы по футболу.

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