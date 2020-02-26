ТВ-рейтинги: Логинов бьет фигуристок. Те скучают по Загитовой и Медведевой

Биатлонный чемпионат мира в итальянском Антхольце, завершившийся в минувшее воскресенье, разом захватил пять мест в первой восьмерке самых рейтинговых спортивных трансляций года. Таковы данные компании «Медиаскоп», исследующей ТВ-аудиторию в российских городах с населением от ста тысяч человек. Правда, до рождественского финала молодежного ЧМ по хоккею Россия - Канада, сохраняющему лидерство в хит-параде-2020, стреляющим лыжникам было далековато. И все-таки по сравнению с их показателями годичной давности прогресс налицо. Откуда он взялся?
БИАТЛОННЫЙ РЕВАНШ
Во-первых, оттуда, что биатлонное первенство планеты на сей раз показывал Первый канал, среднестатистическое количество зрителей которого изначально больше, чем у специализированно-спортивного «Матч ТВ». «Кнопка №1» узурпировала все сливки программы Антхольца: эстафеты, воскресные масс-старты и мужскую комбинацию «спринт плюс преследование», где Александр Логинов добыл все российские медали этого чемпионата – золотую и серебряную соответственно.
Во-вторых, добавил интереса скандал с полицейскими обысками в гостиничном номере Логинова, которые случились утром 22 февраля. При такой затравке мужская эстафета в ту же субботу и с логиновским участием побила биатлонный рекорд всего прошлого года, пусть тот и был установлен на «Матч ТВ».
Хотя в целом, учитывая перечисленные выше «поправки на ветер», интерес зрителей к биатлону, пожалуй, остался на прежнем уровне. Об этом свидетельствуют показатели «Матча», которые, если отбросить мелкие колебания по дням недели, времени суток и т.д., вполне соответствуют рейтингам 2019-го. Да и «Первый» по сравнению с неспортивными передачами выиграл не шибко. В частности, шутники из КВН, появившиеся на экранах через три с лишним часа после эстафеты в Антхольце - то есть, в самый прайм-тайм, уступили ей 0,6 по рейтингу и 2,3 по доле (процент не от общего количества телевизоров в стране, а от включенных в данный момент). Впрочем, и то хлеб.
КОСТОРНАЯ – ЕЩЕ НЕ ЗАГИТОВА
Особенно на фоне фигуристов, которые с их вроде бы триумфальным чемпионатом Европы (10 медалей из 12, включая все четыре золота) по рейтингам просели всерьез. В минувшем году «фигурка», находясь на том же «Первом», что и сейчас, регулярно имела долю выше десяти процентов, а в пиковых случаях подбиралась даже к элитным двадцати, но… Нынче 10,4 - вот и все, чего смогли достичь наши новые героини Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Пьедестал-то они целиком взяли, а вот по симпатиям публики пока явно уступают Алине Загитовой (прервала карьеру) и Евгении Медведевой (не отобралась в сборную).
Конечно, у молодых попрыгуний Этери Тутберидзе еще не было своей Олимпиады, с противостояния на которой между Медведевой и Загитовой начался в 2018-м небывалый доселе виток «фигурномании». Но так или иначе ТВ нужны не просто звезды, а звезды «долгоиграющие». Так что повышение возрастного ценза в женском фигурном катании, о котором судачат уже не первый год и которое, по идее, невыгодно России, нашим телевизионщикам было бы наоборот, на руку. Ну, или в ножки Загитовой можно упасть - мол, возвращайся поскорей, хватит уже, наотдыхалась.
Правда, у Косторной и ее чудо-подруг по школе Тутберидзе чемпионат мира, в отличие от биатлона, еще впереди – он стартует 17 марта. Но с точки зрения ТВ-рекордов, это изначально неперспективная история. Канада, Монреаль, громадная разница во времени, все ночью-утром, когда у нас спят. Боюсь, раньше осени поквитаться с биатлоном на телеэкранах у фигуристок не получится.
ЛЫЖНЫЙ КИКС
А на «Первом» теперь еще и лыжи. Хотя с ними в феврале вышел конфуз: выбрав из новой многодневки «Ски тур» заключительную гонку преследования, перед которой уверенно лидировал Александр Большунов, наши телеумники играли, казалось, наверняка, но… Из-за капризной погоды сборная России жутко напортачила со смазкой, и наш фаворит пришел к финишу только седьмым. Хотя Кубок мира Большунов взять все равно должен, на этом в ближайший месяц можно будет кое-что наварить.
Хоккей, по традиции, должен вернуться на авансцену в мае - во время своего ЧМ, который в этом году принимает европейская и, стало быть, не сильно ночная Швейцария. Ну, а дальше, в июне, в бой вступит самая тяжелая артиллерия: чемпионат Европы по футболу.
СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ В 2020 ГОДУ (с 1 января по 23 февраля)
Вид спорта
Событие
Канал
Дата
Рейтинг
Доля
1
Хоккей
Молодежный ЧМ. Финал.
Россия – Канада
Первый
5.01
5,6
18,7
2
Хоккей
Молодежный ЧМ. 1/2 финала.
Россия – Швеция
Первый
4.01
3,7
11,0
3
Биатлон
ЧМ. Эстафета. Мужчины
Первый
22.02
3,4
12,5
4
Биатлон
ЧМ. Гонка преследования. Мужчины
Первый
16.02
3,0
10,3
5
Биатлон
ЧМ. Масс-старт. Мужчины
Первый
23.02
2,9
10,4
6
Биатлон
ЧМ. Масс-старт. Женщины
Первый
23.02
2,6
10,9
7
Фигурное катание
ЧЕ. Женщины. Короткая программа
Первый
24.01
2,6
9,3
8
Биатлон
ЧМ. Эстафета. Женщины
Первый
22.02
2,4
11,0
9
Лыжи
КМ. Гонка преследования. Мужчины
Первый
23.02
2,4
9,7
10
Биатлон
КМ. Эстафета. Мужчины
Матч ТВ
18.01
2,4
9,3
11
Биатлон
ЧМ. Спринт. Мужчины
Первый
15.02
2,3
8,9
12
Биатлон
КМ. Эстафета. Мужчины
Матч ТВ
11.01
2,3
8,3
13
Фигурное катание
ЧЕ. Женщины. Произвольная программа
Первый
25.01
2,2
10,4
14
Фигурное катание
ЧЕ. Танцы. Произвольная программа
Первый
25.01
2,2
7,6
15
Биатлон
КМ. Масс-старт. Мужчины
Матч ТВ
12.01
2,2
7,6