Евгений Плющенко: Лед на «Динамо» – мирового уровня - Советский спорт
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    • Фигурное катание05 декабря 2018 17:06Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

    Евгений Плющенко: Лед на «Динамо» – мирового уровня

    Фигурист тренируется на обновленном стадионе «Динамо».

    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил качество льда на «ВТБ Арене», где с января будет проводить домашние матчи в КХЛ московское «Динамо».

    «Я сегодня во второй раз катался на этой арене, – приводит «Р-Спорт» слова Плющенко. – Я десять лет катался в американских турах, и мы проехали все НХЛовские хоккейные площадки в США и Канаде.

    Лед здесь – действительно на мировом уровне. Тут все прекрасно видно, прекрасный лед».

    Напомним, 20 декабря на динамовской арене стартует ледовое шоу Плющенко «Лебединое озеро».

    После реконструкции стадиона «Динамо» обновленный комплекс объединяет под одной крышей футбольный стадион и универсальный зал, в котором можно проводить хоккейные и баскетбольные матчи, а также концерты.

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