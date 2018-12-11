24 декабря Мосгорсуд рассмотрит жалобу ОКР на решение по Зубкову - Советский спорт
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    • Олимпиада11 декабря 2018 19:19Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

    24 декабря Мосгорсуд рассмотрит жалобу ОКР на решение по Зубкову

    24 декабря Мосгорсуд рассмотрит жалобу Олимпийского комитета России (ОКР) на решение о возвращении главе Федерации бобслея России Александру Зубкову статуса олимпийского чемпиона в РФ.

    "Рассмотрение частной жалобы на определение суда по заявлению Александра Зубкова назначено на 24 декабря в 10:00 мск. Судебное заседание с вызовом сторон", – заявила ТАСС пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

    Напомним, дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты на Олимпиаде в Сочи (две золотые медали). Также ему пожизненно запрещено участвовать в Олимпиадах.

    Зубков опротестовал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который частично поддержал его апелляцию и отменил пожизненное отстранение от Олимпиад.

    #зубков александр#спортивный арбитражный суд в лозанне (cas)#допинг
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