24 декабря Мосгорсуд рассмотрит жалобу ОКР на решение по Зубкову

Олимпиада 11 декабря 2018 19:19 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

24 декабря Мосгорсуд рассмотрит жалобу Олимпийского комитета России (ОКР) на решение о возвращении главе Федерации бобслея России Александру Зубкову статуса олимпийского чемпиона в РФ.

"Рассмотрение частной жалобы на определение суда по заявлению Александра Зубкова назначено на 24 декабря в 10:00 мск. Судебное заседание с вызовом сторон", – заявила ТАСС пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Напомним, дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты на Олимпиаде в Сочи (две золотые медали). Также ему пожизненно запрещено участвовать в Олимпиадах.

Зубков опротестовал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который частично поддержал его апелляцию и отменил пожизненное отстранение от Олимпиад.