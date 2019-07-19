Сборная России занимает второе место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу после семи дней соревнований.
Российские спортсмены завоевали шесть золотых медалей (все – в синхронном плавании) и четыре серебряные (три – в прыжках в воду и одну – в плавании на открытой воде). По три золота принесли команде Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина.
Лидером медального зачета остается сборная Китая, у которой 17 (11+5+1) медалей, из них 13 (10+2+1) в прыжках в воду. На третьем месте – Германия с пятью (2+1+2) медалями.
В пятницу на турнире будут разыграны еще четыре комплекта наград.
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