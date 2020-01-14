Биатлонистка Мохова выиграла золотую медаль в спринте на ЮОИ, у Зеновой – серебро В Швейцарии и Франции продолжается третья зимняя юношеская Олимпиада.

Во французском Ле Туффе завершились соревнования девушек-биатлонисток в спринте в рамках Зимних юношеских Олимпийских игр. Лучший результат на 6-километровой дистанции показала россиянка Алена Мохова (18:55,5).

Допустив один промах, Мохова на 1,9 секунды опередила другую российскую биатлонистку Анастасию Зенову, которая также совершила один неточный выстрел. Обоим девушкам по 17 лет.

Бронзовую медаль выиграла австрийка Анна Андексер, проиграв чемпионке 6,1 секунды.

Зимние юношеские Олимпийские игры

Биатлон

Ле Туффе (Франция)

Девушки. Спринт. 6 км

1. Алена Мохова (Россия) – 18:55,5 (1 промах)

2. Анастасия Зенова (Россия) – +1,9 (1)

3. Анна Андексер (Австрия) – +6,1 (1)

4. Йоханна Пуфф (Германия) – 12,8 (1)

5. Кая Марич (Словения) – +13,5 (2)

6. Кая Зорч (Словения) – +27,4 (1)

7. Леони Жаннье (Франция) – +30,7 (1)

8. Эма Капустова (Словакия) – +37,7 (0)

9. Яра Буркхальтер (Швейцария) – +38,7 (0)

10. Клаудия Топур (Польша) – +47,1 (1)…

21. Арина Солдатова (Россия) – +1:12,2 (1)…

37. Кристина Павлушина (Россия) – 1:49,2 (4)…