В Ясной Поляне торжественно открылся Кубок Льва Толстого

«Я рад, что все получилось. Нам удалось собрать и детей, и шахматных профессионалов. Мы очень хотим, чтобы это стало хорошей традицией, и надеемся на поддержку руководства музея, правительства региона и Федерации шахмат России», – сказал Аркадий Дворкович .

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал, что как только получил письмо с идеей провести шахматный праздник в Ясной Поляне, то сразу же проникся этой идеей и увлек ей коллег.

В Кубке Льва Толстого сыграют такие знаменитые гроссмейстеры, как Аниш Гири (Нидерланды), Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Евгений Томашевский, Кирилл Алексеенко, Максим Матлаков, Давид Паравян (все – Россия), Антон Коробов (Украина), Борис Гельфанд (Израиль) и Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан).

«Как известно, Лев Толстой очень любил шахматы, и эта идея витала давно. Уверен, что Международный турнир по шахматам в честь Л. Н. Толстого может стать ежегодным событием в Ясной Поляне», – подчеркнул Владимир Толстой.

«Сегодня мы отмечаем не только день рождения Льва Николаевича Толстого, но и настоящий шахматный праздник. Желаю, чтобы все эти четыре шахматных дня прошли интересно, насыщенно. И каждый отдал себя этой игре так же, как это делал Лев Николаевич», – отметил заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров.

Марк Глуховский рассказал о Кубке Льва Толстого, его участниках и в целом о программе шахматного праздника.

Фото: Этери Кублашвили / Федерация шахмат России

Приветствие гостям и участникам направил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов:

- Для нас большая честь – проводить международный турнир в день рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Большое спасибо музею-усадьбе «Ясная Поляна» за предоставление такой замечательной площадки для нашего соревнования и Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко за поддержку.

Особую благодарность хочу выразить губернатору Тульской области Алексею Дюмину, без активного участия которого шахматная жизнь региона не была бы столь яркой и насыщенной. По инициативе Алексея Геннадьевича в Тульской области стартовал проект «Шахматы в школах», который Федерация шахмат России и Фонд Тимченко проводят уже много лет в разных регионах нашей страны. И сейчас мы проводим этот прекрасный турнир на родине Льва Толстого. Всегда приятно, когда глава деятельно и эффективно участвует в шахматной жизни своего региона.

«Игра в шахматы очень важна для развития ребенка – она меняет мышление, развивает память и воображение. Мы признательны Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко за то, что они поддержали наш турнир и сделали возможным участие в нем юных одаренных шахматистов», – подчеркнула директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.

В этот же день состоялся сеанс одновременной игры на ста досках: с детьми сыграли Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Евгений Томашевский, Кирилл Алексеенко, Максим Матлаков и Давид Паравян.

Фото: Этери Кублашвили / Федерация шахмат России

Успехов юным шахматистам пожелала генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова:

- Желаем удачи нашим юным шахматистам из проекта «Шахматы в школах», которые впервые сразятся на одной площадке с ведущими международными и национальными гроссмейстерами и надеемся, что возможность поучаствовать в турнире такого уровня станет для них мотивацией повышать свое мастерство игры и, конечно, познакомиться с произведениями великого русского писателя.

По итогам сеанса каждый из сеансеров отметил по три лучших соперника, которым были вручены подарки – шахматные книги из Библиотеки ФШР. Все участники сеанса получили подарки от организаторов.

В рамках дополнительной программы кандидат исторических наук, куратор Музея шахмат ФШР Дмитрий Олейников провел лекцию и викторину для всех желающих.

Кубок Льва Толстого пройдет с 11 по 12 сентября в Доме культуре «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142А). Участники сыграют 9 туров в быстрые шахматы по круговой системе:. Церемония награждения состоится в 19:00 12 сентября.

Турнир проводится музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и Федерацией шахмат России при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.