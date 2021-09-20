Нона Гаприндашвили хочет отсудить $5 млн у создателей сериала «Ход королевы» компании Netflix

Церемония премии «Эмми» состоялась сегодня ночью по московскому времени в Лос-Анджелесе. «Ход королевы» получил премию в категории «Лучший мини-сериал. Кроме этого, «Эмми» удостоился режиссер сериала Скотт Фрэнк.

А вот исполнительница главной женской роли Аня Тейлор-Джой осталась без награды. В этой категории премия «Эмми» досталась Кейт Уинслет за главную роль в мини-сериале «Мейр из Исттауна».

А накануне церемонии 5-кратная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала в суд на создателей сериала компанию Netflix. Поводом для иска стала ошибка сценаристов.

В финальной серии Гаприндашвили сравнивают с главной героиней Бет Хармон. Во время матча американки с советским гроссмейстером Василием Борговым комментатор говорит, что единственное, что уникально в персонаже — это ее пол, и сообщает, что, например, советская шахматистка Нона Гаприндашвили никогда не играла с мужчинами.

Действие фильма происходит в 1968 году. К этому времени Гаприндашвили уже была 2-кратной и действующей чемпионкой мира. Всего она владела шахматной короной 16 лет.