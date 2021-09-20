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Нона Гаприндашвили хочет отсудить $5 млн у создателей сериала «Ход королевы» компании Netflix
20 сентября 15:02
автор: Юрий Волохов
автор фото: Charlie Gray / Netflix

Нона Гаприндашвили хочет отсудить $5 млн у создателей сериала «Ход королевы» компании Netflix

Сериал компании Netflix «Ход королевы» завоевал награду академии телевидения США «Эмми» в категории «Лучший мини-сериал», а тем временем 5-кратная чемпионка мира по шахматам 80-летняя Нона Гаприндашвили подала в суд на создателей сериала из-за ошибки сценаристов.

Церемония премии «Эмми» состоялась сегодня ночью по московскому времени в Лос-Анджелесе. «Ход королевы» получил премию в категории «Лучший мини-сериал. Кроме этого, «Эмми» удостоился режиссер сериала Скотт Фрэнк.

А вот исполнительница главной женской роли Аня Тейлор-Джой осталась без награды. В этой категории премия «Эмми» досталась Кейт Уинслет за главную роль в мини-сериале «Мейр из Исттауна».

А накануне церемонии 5-кратная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала в суд на создателей сериала компанию Netflix. Поводом для иска стала ошибка сценаристов.

В финальной серии Гаприндашвили сравнивают с главной героиней Бет Хармон. Во время матча американки с советским гроссмейстером Василием Борговым комментатор говорит, что единственное, что уникально в персонаже — это ее пол, и сообщает, что, например, советская шахматистка Нона Гаприндашвили никогда не играла с мужчинами.

Действие фильма происходит в 1968 году. К этому времени Гаприндашвили уже была 2-кратной и действующей чемпионкой мира. Всего она владела шахматной короной 16 лет.

К 1968 году Гаприндашвили сыграла более 50 партий с мужчинами. Причем среди ее соперников были чемпионы мира Борис Спасский и Михаил Таль, ведущие в то время гроссмейстеры мира Драголюб Велимирович, Светозар Глигорич.

Юристы 80-летней шахматистки подали иск к компании Netflix на 5 миллионов долларов в окружной суд Калифорнии. В иске указано, что к 1968 году Гаприндашвили сыграла как минимум с 59 шахматистами мужского пола. В числе ее противников были десять гроссмейстеров.

Юристы чемпионки мира обвиняют создателей сериала в клевете, сексизме и лжи.

«История, которая должна была вдохновить женщин, показывая им девушку, соперничающую с мужчинами на международных соревнованиях, унизила женщину реальную. Ту, которая стала первопроходцем и на самом деле победила мужчин в матчах мирового уровня», — цитирует юристов Гаприндашвили американское издание Deadline.

В Netflix ответили, что уважают заслуги шахматистки, но с претензиями не согласны и готовы отстаивать свою правоту в суде.

источник: «Советский спорт»
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