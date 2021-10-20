Никита Витюгов и Валентина Гунина - новые чемпионы России

В заключительном 11-м туре открытого турнира Владимир Федосеев в драматичной борьбе проиграл Павлу Понкратову белым цветом. Вничью завершись партии Чигаев - Алексеенко, Горячкина - Андрейкин, Предке - Мотылев, Рахманов - Витюгов и Есипенко - Матлаков.

Гроссмейстер Никита Витюгов набрал 7 очков из 11 и впервые в своей карьере стал чемпионом России.

- Заканчивая свою партию, я был абсолютно уверен, что будет тай-брейк. Это был очень тяжелый момент: с одной стороны турнир закончился, а с другой еще, может быть, пришлось бы бороться за первое место. Я уже был один раз в такой ситуации с Петром Свидлером и проиграл ему на тай-брейке. Поэтому хотелось просто накопить энергию, и я пошел гулять. Расслабился только тогда, когда был сделан последний ход в партии Есипенко - Матлаков, - рассказал победитель после турнира. - Что касается игры, то это мой 15-й чемпионат России, то есть, я сыграл столько суперфиналов, сколько все другие участники вместе взятые, а может быть, даже больше. В некоторых партиях мне повезло, но были и обратные ситуации. Перепады оценок были почти в каждой встрече. Я не опускал руки, боролся, но и везение было. Без этого такой турнир не выиграть.

«Серебро» завоевал Максим Матлаков, отставший от победителя на пол-очка. Третьим стал Владимир Федосеев, который набрал 6 очков и по дополнительным показателям обогнал Дмитрия Андрейкин. Все три призера представляют Санкт-Петербург.

У женщин ничьей завершилась ключевая партия тура Гунина - Шувалова. Набрав 8 очков из 11 и ни проиграв ни одной партии, москвичка Валентина Гунина стала четырехкратной чемпионкой России.