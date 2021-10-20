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Никита Витюгов и Валентина Гунина - новые чемпионы России
20 октября 20:57
автор: Юрий Волохов
автор фото: Этери Кублашвили / ФШР

Никита Витюгов и Валентина Гунина - новые чемпионы России

В Уфе определились чемпионы России по шахматам среди мужчин и женщин.

В заключительном 11-м туре открытого турнира Владимир Федосеев в драматичной борьбе проиграл Павлу Понкратову белым цветом. Вничью завершись партии Чигаев - Алексеенко, Горячкина - Андрейкин, Предке - Мотылев, Рахманов - Витюгов и Есипенко - Матлаков.

Гроссмейстер Никита Витюгов набрал 7 очков из 11 и впервые в своей карьере стал чемпионом России.

- Заканчивая свою партию, я был абсолютно уверен, что будет тай-брейк. Это был очень тяжелый момент: с одной стороны турнир закончился, а с другой еще, может быть, пришлось бы бороться за первое место. Я уже был один раз в такой ситуации с Петром Свидлером и проиграл ему на тай-брейке. Поэтому хотелось просто накопить энергию, и я пошел гулять. Расслабился только тогда, когда был сделан последний ход в партии Есипенко - Матлаков, - рассказал победитель после турнира. - Что касается игры, то это мой 15-й чемпионат России, то есть, я сыграл столько суперфиналов, сколько все другие участники вместе взятые, а может быть, даже больше. В некоторых партиях мне повезло, но были и обратные ситуации. Перепады оценок были почти в каждой встрече. Я не опускал руки, боролся, но и везение было. Без этого такой турнир не выиграть.

«Серебро» завоевал Максим Матлаков, отставший от победителя на пол-очка. Третьим стал Владимир Федосеев, который набрал 6 очков и по дополнительным показателям обогнал Дмитрия Андрейкин. Все три призера представляют Санкт-Петербург.

У женщин ничьей завершилась ключевая партия тура Гунина - Шувалова. Набрав 8 очков из 11 и ни проиграв ни одной партии, москвичка Валентина Гунина стала четырехкратной чемпионкой России.

- Естественно, я очень довольна, но последняя партия получилась нервной. Я готовилась к одному, а Полина избрала то, что никогда в жизни не применяла. Конечно, тяжело играть то, чего не ожидала увидеть. Мне казалось, что я правильно отреагировала, но без анализа все-таки сложно сказать. В целом, за последние три дня накопилась большая усталость, и в таком случае мозг обычно выдает интересные реакции, поэтому я рада, что так получилось, - рассказала Валентина после партии.

Второе место заняла Евгения Овод, которая разошлась миром с Алиной Бивол. Петербургская шахматистка набрала 7,5 очков и по дополнительным показателям обогнала бронзового призера - Полину Шувалову (Москва).

На закрытии призеров поздравили и наградили заместитель министра спорта Республики Башкортостан Павел Муслимов и заместитель исполнительного директора ФШР Александр Ткачев.

Александр Ткачев вручил благодарственные письма от ФШР президенту Федерации шахмат Республики Башкортостан Филюсу Илшбулатову и исполнительному директору ФШРБ Амирьяну Даукаеву.

Павел Муслимов наградил благодарственными письмами министерства спорта Республики Башкортостан председателя СКК ФШРБ Владимира Пензина, директора Спортивной школы № 23 Вадима Галиуллина и директора Спортивного клуба «Толпар» Амирьяна Даукаева.

Суперфиналы чемпионатов России проходили в рамках программы «Шахматы в музеях», реализуемой Федерацией шахмат России и Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

Общий призовой фонд соревнования составил 11 миллионов рублей: в мужском турнире - 7 миллионов рублей, в женском - 4 миллиона.

Итоговое положение. Мужчины

1.Никита Витюгов - 7 очков, 2. Максим Матлаков - 6,5, 3-4. Владимир Федосеев, Дмитрий Андрейкин - по 6, 5-9. Александр Предке, Андрей Есипенко, Александр Мотылев, Павел Понкратов, Кирилл Алексеенко - по 5,5, 10-11. Александра Горячкина, Александр Рахманов - по 4,5, 12. Максим Чигаев - 4.

Итоговое положение. Женщины

1. Валентина Гунина – 8 очков, 2-3. Евгения Овод, Полина Шувалова - по 7,5, 4. Алина Кашлинская - 6,5, 5-6. Наталья Погонина, Лея Гарифуллина - по 6, 7. Алиса Галлямова - 5,5, 8. Ольга Гиря - 4,5, 9. Марина Гусева - 4, 10-12. Дарья Войт, Анастасия Боднарук, Алина Бивол - по 3,5.

источник: «Советский спорт»
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