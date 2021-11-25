Владимир Федосеев: Не будет 12 ничьих, как в Лондоне-2018, мы увидим борьбу с первых партий

Гроссмейстер Владимир Федосеев рассказал, что он ожидает от предстоящего матча.

- Многие эксперты считают, что в отличие от предыдущих поединков Карслена против Сергея Карякина и Фабиано Каруаны, предстоящий матч будет проходить в более острой борьбе. Мол, таков стиль обоих гроссмейстеров.

- Я не верю, что будет 12 ничьих, как в лондонском матче 2018 года против Каруаны. Мне тяжело представить, что Ян будет сидеть и терпеть 10 ничьих подряд. Это не в его характере. Думаю, повторения Лондона-2018 не будет. Будет борьба, и обязательно будут результативные партии.

- В 2016 году в Нью-Йорке в последний раз норвежскому чемпиону противостоял российский гроссмейстер Сергей Карякин. Чем отличается стиль Сергея от стиля Яна?

- Сергей шахматист более оборонительного плана. Легко переносит какие-то локальные неудачи, прекрасно защищается в худших позициях, в сильно худших и в безнадежных. И вообще – в любых. Это его, наверное, самое сильное качество. И это не то качество, которое сильно развито у Яна. У него другие сильные качества – он напористый, мощно готов в дебюте, с глубоким анализом, различными идеями. В этом Яну здорово помогает его команда.

Я ожидаю, что матч будет сильно зависеть от каких-то дебютных попаданий, от того, кому из соперников удастся угадать, что оппонент будет делать в дебюте.

И мы можем ожидать какую-то дебютную бомбу уже в начале как от Магнуса, так и от Яна. И это может повлиять на ход всего матча. В общем, я ожидаю, что будет какой-то контраст с Лондоном-2018.

- Почему в Лондоне было 12 ничьих (тот матч состоял из 12 классических партий. – Прим. ред.)? Каруана сильно опасался Магнуса, поэтому играл предельно осторожно?

- Я бы не сказал, что Каруана боялся. Он играл в свои шахматы: смело шел на жесткие, принципиальные позиции, себе не изменял. Фабиано достаточно уравновешенный игрок, поэтому матч получился таким – все 12 классических парий завершились вничью. Думаю, в Дубае такого не будет, будет борьба. И если ничейная серия затянется, участникам это быстро надоест, мы увидим резкое обострение на доске.

Кстати, после жеребьевки состоялась пресс-конференция, и на ней Магнус неожиданно атаковал Яна.

- Как в боксе перед боем?

- Ну, почти. Магнус сказал, что к матчу с Яном ему было легче готовиться, чем к поединкам с другими соперникам. Карлсен сказал, что, возможно, победителем будет он, потому что он делает много хороших ходов и принимает много точных решений. Для Яна такое заявление было неожиданным.

- Получается, что Непомнящий тогда делает меньше хороших ходов и принимает меньше точных решений.

- Если исходить из слов Карлсена, получается, что так.

- Завтра - первая партия, обычно она протекает осторожно и заканчивается ничьей.

- Думаю, в этот раз этого не произойдет. Оба соперника с первой же партии попытаются навязать жесткую борьбу, захватить инициативу в матче. Не исключено, что первая партия станет результативной.

УЧАСТНИКИ

Магнус КАРЛСЕН (Норвегия)

30 лет.

16-й чемпион мира. Звание лучшего шахматиста мира завоевал в 2013 году, обыграв в матче Вишванатана Ананда (Индия).

Текущий рейтинг – 2855, 1-е место в рейтинге ФИДЕ.

Также был чемпионом мира в рапиде и блице.

Ян НЕПОМНЯЩИЙ (Россия)

31 год.

Чемпион Европы-2010, двукратный чемпион России (2010, 2020), двукратный победитель командного ЧМ (2013, 2019). Победитель турнира претендентов-2020/21.

Текущий рейтинг - 2782, 5-е место в рейтинге ФИДЕ

РАСПИСАНИЕ

Игровые дни: 26 - 28 ноября, 30 ноября - 1 декабря, 3 декабря - 5 декабря, 7 декабря - 8 декабря, 10 декабря - 12 декабря, 14 декабря.

Выходные: 29 ноября, 2 декабря, 6 декабря, 9 декабря

13 декабря.

15 декабря - Церемония закрытия или тай-брейк.

16 декабря - Церемония закрытия в случае тай-брейка

ПРИЗОВОЙ ФОНД

Призовой фонд матча составит не менее 2 миллионов евро за вычетом налогов.

Победитель получит 60 процентов от призового фонда, проигравший — 40. Если победитель определится на тай-брейке, то сумму разделят в соотношении 55:45.

Перед началом матча участники получат по 200 тысяч евро аванса.

РЕГЛАМЕНТ

Победу одержит участник, который наберет 7,5 очков.

Контроль времени: 120 минут на первые 40 ходов, 60 минут — на следующие 20 ходов и, начиная с 61-го, до конца партии, дается 15 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход.

В случае равного счета после 14 партий - тай-брейк из четырех быстрых партий с контролем времени 25 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход.

Если счет будет равным, проводятся две блицпартии — по 5 минут с добавлением 3 секунд.

При равном счете проводятся еще две блицпартии. Если в этом случае счет останется равным, тогда - армагеддон, где в случае ничьей победа присуждается черным.

КСТАТИ

Генеральным партнером матча за звание чемпиона мира является компания «ФосАгро», один из мировых лидеров в производстве фосфорсодержащиих минеральных удобрений. Сам матч пройдет в рамках выставки ЭКСПО.

«ФосАгро» также выступает стратегическим партнером Яна Непомнящего. С 2010 года компания является неизменным стратегическим партнером Федерации шахмат России.

«Уже много лет «ФосАгро» принимает участие в развитии шахмат в России и в мире и ставит перед собой цель вернуть шахматную корону на родину. Поэтому для нас было важно создать для Яна максимально комфортные условия подготовки к Матчу за звание чемпиона мира. Вне зависимости от того, как закончится Матч, мы увидим напряженное и красивое состязание между ярчайшими умами на планете», – сказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.