Владимир Федосеев: Первая часть матча – оптимистичная для Яна и достаточно тяжелая для Магнуса

Гроссмейстер Владимир Федосеев – о том, как протекали эти партии.

ПАРТИЯ №1

В первой партии Магнус предъявил дебют, который он потом будет, видимо, защищать весь матч – речь о контратаке Маршала в Испанской партии. Очевидно, что чемпиона мира сделал на этот дебют определенную ставку. В результате в первой партии получилась достаточно свежая необычная позиция, где у белых лишняя пешка, а у черных преимущество двух слонов и богатая активная игра.

Видно, Магнус стремится к активной игре любой ценой. В первых двух партиях у него это получилось, он действительно владел инициативой. Другое дело, что у Яна было за это достаточно материала. Если бы ему удалось погасить инициативу Карлсена, претендент мог рассчитывать на победу.

Если подвести итог первой партии, борьба была напряженной. Игроки продемонстрировали высокий уровень погружения в позицию. И, тем не менее, из-за того, что было много разменов в начале, нельзя сказать, что это была такая же война, как во второй партии. Была большая война в мелкой воде – на доске было слишком мало материала.

ПАРТИЯ №2

Есть мнение, что Ян мог выиграть эту партию. Теоретически, да. Но мог и столкнуться с большими проблемами. Ян не очень убедительно играл на выходе из дебюта, о чем сам потом сказал на пресс-конференции. «Я разыграл дебют, как начинающий шахматист». Довольно жесткая, самокритичная формулировка.

Магнус удивил в дебюте неожиданной идеей. Другое дело, что такая идея, как это часто бывает в современных шахматах, привела к позиции динамического равновесия. В которой у белых, а ими играл Карлсен, не хватало пешки, зато были виды на активную игру. Но эти виды еще надо было реализовать за доской, что всегда тяжело.

Ключевым моментом стал 24-й ход черных, когда Ян придумал замечательную длинную тактическую идею. Но она оказалась нерабочей – в результате обмена черные лишились важной пешки на с4. Она была их главным козырем в этой позиции. И когда Непомнящий лишился этого козыря, стало ясно, что партия закончится вничью.

После партии компьютер показал, что у черных был большой потенциал на победу, в позиции белых его не было совсем.

ПАРТИЯ №3

После второй партии были некоторые комментарии, что Яна могла выбить из колеи вторая партия, Мол, в ней у него были шансы на победу. Это мнение не имеет ничего общего с реальностью. Видно, что Ян готов держать удар, готов к борьбе.

По совокупности трех партий можно отметить прекрасную дебютную подготовку претендента. И особенно это было видно в третьей партии. Но и Магнус черными продемонстрировал совершенно неочевидный план. После которого выяснилось, что позиция уравнивается, и оказать там давление на позицию чемпиона было бы сложно.

Краткое резюме по трем партиям. Они сложились довольно оптимистично для претендента и достаточно тяжело для чемпиона. Но результатом могут быть довольны оба: Магнус показал черными, что хорошо готов держать удар. Ему удалось в двух черных партиях сохранить ничью, а теперь последует отрезок, когда у чемпиона будут две белые партии.

В целом, это был напряженный отрезок, претендент и чемпион получили достаточно ценной информации.

УЧАСТНИКИ

Магнус КАРЛСЕН (Норвегия)

30 лет.

16-й чемпион мира. Звание лучшего шахматиста мира завоевал в 2013 году, обыграв в матче Вишванатана Ананда (Индия).

Текущий рейтинг – 2855, 1-е место в рейтинге ФИДЕ.

Также был чемпионом мира в рапиде и блице.

Ян НЕПОМНЯЩИЙ (Россия)

31 год.

Чемпион Европы-2010, двукратный чемпион России (2010, 2020), двукратный победитель командного ЧМ (2013, 2019). Победитель турнира претендентов-2020/21.

Текущий рейтинг - 2782, 5-е место в рейтинге ФИДЕ

ПРИЗОВОЙ ФОНД

Призовой фонд матча составит не менее 2 миллионов евро за вычетом налогов.

Победитель получит 60 процентов от призового фонда, проигравший — 40. Если победитель определится на тай-брейке, то сумму разделят в соотношении 55:45.

Перед началом матча участники получат по 200 тысяч евро аванса.

РЕГЛАМЕНТ

Победу одержит участник, который наберет 7,5 очков.

В случае равного счета после 14 классических партий - тай-брейк из четырех быстрых партий с контролем времени 25 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход.

Если счет будет равным, проводятся две блицпартии — по 5 минут с добавлением 3 секунд.

При равном счете проводятся еще две блицпартии. Если в этом случае счет останется равным, тогда - армагеддон, где в случае ничьей победа присуждается черным.

ПАРТНЕРЫ

Генеральным партнером матча за звание чемпиона мира является компания «ФосАгро», один из мировых лидеров в производстве фосфорсодержащиих минеральных удобрений. Сам матч пройдет в рамках выставки ЭКСПО.

«ФосАгро» также выступает стратегическим партнером Яна Непомнящего. С 2010 года компания является неизменным стратегическим партнером Федерации шахмат России.

«Уже много лет «ФосАгро» принимает участие в развитии шахмат в России и в мире и ставит перед собой цель вернуть шахматную корону на родину. Поэтому для нас было важно создать для Яна максимально комфортные условия подготовки к Матчу за звание чемпиона мира. Вне зависимости от того, как закончится Матч, мы увидим напряженное и красивое состязание между ярчайшими умами на планете», – сказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.