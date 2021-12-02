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Владимир Федосеев: Ян даже чуть лучше смотрится по игре, чем Магнус

Сегодня в Дубае в матче на первенство мира между чемпионом Магнусом Карлсеном и претендентом Яном Непомнящим выходной. Гроссмейстер Владимир Федосеев разобрал две прошедшие партии и сделал некоторые предварительные выводы.
Владимир Федосеев: Ян даже чуть лучше смотрится по игре, чем Магнус
02 декабря 2021 14:40
автор: Юрий Волохов
автор фото: Twitter International Chess Federation

ПАРТИЯ №4

В этой партии Магнус поменял первый ход – вместо d4 пошел е4. На что Ян подготовил русскую партию. И этом дебюте белыми тяжело поставить перед соперником какие-то проблемы. Но Карлсен выбрал довольно сложную, не заигранную линию. У него был длинный анализ. Однако на его удивление, Ян везде сыграл крайне аккуратно. Почувствовал все нюансы позиции, не допустил ни одного ошибочного решения. И партия пришла к логическому завершению – закончилась ничьей.

Осталось впечатление, что Непомнящий знал, как сделать ничью в этой дебютной идее, которую применил Магнус. Так иногда бывает в шахматах. Была интересная идея, но у соперника нашелся ответ на эту идею.

ПАРТИЯ №5

Карлсен черными опять выбрал контратаку Маршала, одно из ответвлений так называемого Антимаршала, но это было совершенно другое ответвление по сравнению с третьей партией. Причем Магнус отклонился от того варианта первым.

В дебюте Ян получил позицию мечты, но мне показалось, что Магнус был готов к такому сценарию морально, хотя понимал, что это худший сценарий развития партии. Ян блестяще подготовил дебют и сходу поставил перед чемпионом мира проблемы.

В дальнейшем ключевым моментом в партии стал 20-й ход, когда Непомнящий мог сыграть более жестко, но он выбрал менее принципиальный ход. В результате Карлсен смог выстроить хорошую защитную конфигурацию фигур. Позиция черных стала очень плотной, где-то пробить ее было невозможно, и стало ясно, что на доске ничья.

Если подводить короткий итог партии, можно сказать, что Ян напрягал Магнуса, и, наверное, мог напрячь и больше, но не получилось – поставил перед чемпионом недостаточное количество проблем.

РЕЗЮМЕ

Карлсен пока черными выбирает на ход белых е4 контратаку Маршала. Непомнящий на это с удовольствием идет и пытается пробить этот подготовленный чемпионом мира вариант. Полагаю, что так будет продолжаться весь матч, когда претендент играет белыми: Ян будет пытаться пробить заготовку Магнуса, а чемпион будет защищать своего Маршала.

При этом белыми Карлсен бьет со всех сторон - использует разные дебюты. То играет е4, потом d4, теперь, видимо, сыграет с4. Так он делал в матче с Каруаной.

Ян четко знает, что он будет играть белыми, думаю, будет пытаться все же пробить Маршала, а черными у него подготовлены ответы на все возможные первые ходы Магнуса.

Если резюмировать прошедший отрезок из пяти партий, можно сказать, что начало матча закончилось, соперники в матч вошли. Пока результативных партий не было, Непомнящий даже чуть лучше смотрится по игре, чем Карлсен. Однако у Магнуса в запасе до конца матча одна лишняя партия белыми. Это дает некоторое преимущество чемпиону – у белых всегда больше шансов на победу.

УЧАСТНИКИ

Магнус КАРЛСЕН (Норвегия)

30 лет.

16-й чемпион мира. Звание лучшего шахматиста мира завоевал в 2013 году, обыграв в матче Вишванатана Ананда (Индия).

Текущий рейтинг – 2855, 1-е место в рейтинге ФИДЕ.

Также был чемпионом мира в рапиде и блице.

Ян НЕПОМНЯЩИЙ (Россия)

31 год.

Чемпион Европы-2010, двукратный чемпион России (2010, 2020), двукратный победитель командного ЧМ (2013, 2019). Победитель турнира претендентов-2020/21.

Текущий рейтинг - 2782, 5-е место в рейтинге ФИДЕ

ПРИЗОВОЙ ФОНД

Призовой фонд матча составит не менее 2 миллионов евро за вычетом налогов.

Победитель получит 60 процентов от призового фонда, проигравший — 40. Если победитель определится на тай-брейке, то сумму разделят в соотношении 55:45.

Перед началом матча участники получат по 200 тысяч евро аванса.

РЕГЛАМЕНТ

Победу одержит участник, который наберет 7,5 очков.

В случае равного счета после 14 классических партий - тай-брейк из четырех быстрых партий с контролем времени 25 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход.

Если счет будет равным, проводятся две блицпартии — по 5 минут с добавлением 3 секунд.

При равном счете проводятся еще две блицпартии. Если в этом случае счет останется равным, тогда - армагеддон, где в случае ничьей победа присуждается черным.

ПАРТНЕРЫ

Генеральным партнером матча за звание чемпиона мира является компания «ФосАгро», один из мировых лидеров в производстве фосфорсодержащиих минеральных удобрений. Сам матч пройдет в рамках выставки ЭКСПО.

«ФосАгро» также выступает стратегическим партнером Яна Непомнящего. С 2010 года компания является неизменным стратегическим партнером Федерации шахмат России.

«Уже много лет «ФосАгро» принимает участие в развитии шахмат в России и в мире и ставит перед собой цель вернуть шахматную корону на родину. Поэтому для нас было важно создать для Яна максимально комфортные условия подготовки к Матчу за звание чемпиона мира. Вне зависимости от того, как закончится матч, мы видим напряженное и красивое состязание между ярчайшими умами на планете», – сказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

источник: «Советский спорт»
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