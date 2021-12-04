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Владимир Федосеев: Карлсен «пересидел» Непомнящего и «высидел» победу

Магнус Карлсен одержал вчера победу над россиянином Яном Непомнящим в 6-й партии матча на первенство мира. Эта партия стала самой продолжительной в истории матчей за шахматную корону, она продолжалась 136 ходов.
Владимир Федосеев: Карлсен «пересидел» Непомнящего и «высидел» победу
04 декабря 2021 13:10
автор: Юрий Волохов
автор фото: Twitter International Chess Federation

Гроссмейстеры потратили на эпохальную битву 7 часов 45 минут. До вчерашнего дня рекорд по продолжительности принадлежал Анатолию Карпову и Виктору Корчному - в 1978 году в матче в маленьком филиппинском городе Багио одна из их партий продолжалась 124 хода.

Постоянный эксперт «Советского спорта» гроссмейстер Владимир Федосеев рассказал, как протекал поединок.

- Была крайне нервная и сложная борьба, и в этой борьбе Карлсен просто «пересидел» Непомнящего. Один из ключевых моментов был на 40-м ходу, когда Карлсен взял пешку, а не сыграл Лd2-c2. По мнению многих экспертов, этот ход вел к победе.

После этого партия начала выравниваться. Но интересно, что до этого в очень сильном цейтноте был Магнус: с 31-го до 40-го хода - у него оставалось всего 3 минуты на девять ходов. Была вероятность увидеть, что чемпион «зевнет» флаг.

Мне кажется, Ян увлекся игрой на флаг, поэтому из цейтнота вышел в худшей позиции. И дальше ему пришлось бороться за ничью.

Затем получилась практически ничейная позиция, но Магнус решил сидеть на стуле сто ходов и все-таки «высидел» победу. Потому что даже конечная позиция с точки зрения известной в шахматах «таблицы Ломоносова», которая оценивает семифигурные позиции, была ничейной.

Что дальше – станет ли такое поражение в изнурительной борьбе ударом для Непомнящего?

Ян готовился к матчу, понимал, что такое может случиться. Поэтому он не позволит себе опустить руки. Тем более по дебюту, я считаю, пока Ян выглядит предпочтительнее Магнуса.

Даже во вчерашней партии дебют для Непомнящего сложился лучше. Просто в одном моменте Ян сыграл слишком резко и вывел позицию из равновесия. Видимо, хотел выиграть 6-ю партию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Седьмая партия матча в Дубае пройдет сегодня. Восьмая – завтра. В понедельник по регламенту в матче выходной.

источник: «Советский спорт»
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