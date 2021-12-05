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Владимир Федосеев: Если Непомнящий выиграет одну партию на следующем отрезке, камбэк возможен

В Дубае в матче на первенство мира между чемпионом Магнусом Карлсеном и претендентом Яном Непомнящим 8-я партия завершилась победой норвежца, таким образом счет в матче стал 5:3 в пользу чемпиона.
Владимир Федосеев: Если Непомнящий выиграет одну партию на следующем отрезке, камбэк возможен
05 декабря 2021 22:28
автор: Юрий Волохов
автор фото: Twitter International Chess Federation

Гроссмейстер Владимир Федосеев специально для «Советского спорта» рассказал, что произошло в партии и что ожидать дальше в этом матче.

- Жаль, что не получилось у Непомнящего навязать борьбу, особенно после обидного поражения в 6-й партии, - говорит Владимир Федосеев. – Сегодня Магнус вроде бы и не хотел особо выигрывать, играл солидно. Но он поставил такой тип неприятной позиции, в которой Ян, видимо, эмоционально не очень хорошо себя чувствовал. У него довольно быстро разладилась игра, ему все не очень нравилось и это привело к тому, что Ян начал ошибаться.

- Мы с вами говорили, что после тяжелой и очень длинной 6-й партии Непомнящему будет непросто собраться психологически.
- Это вопрос эмоций, а эмоции в шахматах очень многое решают. Ян показал, что, к сожалению, не был полностью эмоционально готов к любому развитию событий в матче. А именно к ситуации, что ему придется отыгрываться. Однако тренерская команда решила продолжать выбранную стратегию, но это крайне некомфортно для Непомнящего.

Возможно, на игру Яна влияют не очень удачные решения, принятые его командой.

- В чем неудачность стратегии команды Непомнящего?
- Мне кажется, выбор дебютов был не совсем удачным, он не очень соответствовал стилю Яна, а нельзя игнорировать собственное я.

Отчасти повторилась ситуация матча 1995 года, когда Гарри Каспаров победил Виши Ананда. Тогда команда индийского гроссмейстера подготовила дебюты к матчу не под Ананда, не под его сильные стороны, а против условных слабых сторон Каспарова. И это оказалось ошибочной идеей, потому что не был в их связи с шахматными способностями Ананда. И когда что-то пошло не так, Виши не выдержал напряжения и матч проиграл. Там было, если не ошибаюсь, восемь ничьих, девятую партию выиграл Ананд, а затем Каспаров выиграл четыре партии подряд.

- На таком небольшом отрезке отыграться уже сложно…
- Очень тяжело будет отыграться, но нельзя опускать руки. Возможно, сейчас настал повод изменить стратегию, поиграть совершенно в другие шахматы.

И если Ян сумеет сейчас расслабиться, и покажет свою лучшую игру. Если он выиграет белыми хотя бы одну партию на следующем отрезке из трех партий, то шансы могут еще появиться. Тогда камбэк возможен, нельзя говорить, что матч уже проигран.

УЧАСТНИКИ

Магнус КАРЛСЕН (Норвегия)

30 лет.

16-й чемпион мира. Звание лучшего шахматиста мира завоевал в 2013 году, обыграв в матче Вишванатана Ананда (Индия).

Текущий рейтинг – 2855, 1-е место в рейтинге ФИДЕ.

Также был чемпионом мира в рапиде и блице.

Ян НЕПОМНЯЩИЙ (Россия)

31 год.

Чемпион Европы-2010, двукратный чемпион России (2010, 2020), двукратный победитель командного ЧМ (2013, 2019). Победитель турнира претендентов-2020/21.

Текущий рейтинг - 2782, 5-е место в рейтинге ФИДЕ

ПРИЗОВОЙ ФОНД

Призовой фонд матча составит не менее 2 миллионов евро за вычетом налогов.

Победитель получит 60 процентов от призового фонда, проигравший — 40. Если победитель определится на тай-брейке, то сумму разделят в соотношении 55:45.

Перед началом матча участники получат по 200 тысяч евро аванса.

РЕГЛАМЕНТ

Победу одержит участник, который наберет 7,5 очков.

В случае равного счета после 14 классических партий - тай-брейк из четырех быстрых партий с контролем времени 25 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход.

Если счет будет равным, проводятся две блицпартии — по 5 минут с добавлением 3 секунд.

При равном счете проводятся еще две блицпартии. Если в этом случае счет останется равным, тогда - армагеддон, где в случае ничьей победа присуждается черным.

ПАРТНЕРЫ

Генеральным партнером матча за звание чемпиона мира является компания «ФосАгро», один из мировых лидеров в производстве фосфорсодержащиих минеральных удобрений. Сам матч пройдет в рамках выставки ЭКСПО.

«ФосАгро» также выступает стратегическим партнером Яна Непомнящего. С 2010 года компания является неизменным стратегическим партнером Федерации шахмат России.

«Уже много лет «ФосАгро» принимает участие в развитии шахмат в России и в мире и ставит перед собой цель вернуть шахматную корону на родину. Поэтому для нас было важно создать для Яна максимально комфортные условия подготовки к Матчу за звание чемпиона мира. Вне зависимости от того, как закончится Матч, мы увидим напряженное и красивое состязание между ярчайшими умами на планете», – сказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

источник: «Советский спорт»
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