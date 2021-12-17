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Шахматисты за стеклом, туристки в шортах, вагоны для женщин – зарисовки сегодняшнего Дубая

Спецкор «Матч ТВ» Эльмира Мирзоева работала на матче за шахматную корону, в котором Магнус Карлсен обыграл Яна Непомнящего и защитил титул в пятый раз. Но мы поговорили с Эльмирой не о шахматах, а о жизни в современном Дубае
Шахматисты за стеклом, туристки в шортах, вагоны для женщин – зарисовки сегодняшнего Дубая
17 декабря 2021 08:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: Твиттер FIDE

МАТЧ - В РАМКАХ ЭКСПО-2020

Матч проходил на территории выставки ЭКСПО-2020, которая должна была пройти в прошлом году, как и матч, но была перенесена из-за пандемии.

Масштаб выставки меня поразил: много интересных локаций, масса различных активностей, больше 190 стран-участниц, более 200 павильонов. Все это очень интересно и впечатляет.

При входе действовала тройная система безопасности, это напомнило контроль при посадке на самолет. Сначала сканируют журналистский бейдж, потом проверяют сертификат вакцинации и в конце – проверка на предмет запрещенных предметов.

Гости выставки и болельщики проходили через другой вход, поэтому все потоки были разведены. Это не создавало толкучек и все было хорошо организовано.

На выставке постоянно проводились какие-то дегустации разных кухонь мира. В центре всей выставки красовалась скульптура – большая рука держит цифру 50. Объединенным Арабским Эмиратам в этом году исполнилось полвека.

КАРЛСЕН И НЕПОМНЯЩИЙ ЗА СТЕКЛОМ

В двух шагах от российского павильона расположен Южный павильон, в нем и проходил матч.

Здесь была настоящая шахматная атмосфера: в холле, который располагался перед самым игровым залом, стояли большие шахматные фигуры, были столики с шахматными досками, часы. Любой желающий мог сыграть партию-другую.

15-й чемпион мира Виши Ананд комментировал партии, находясь прямо среди зрителей в холле. Напомню, что Виши сам дважды играл матчи на первенство мира с Магнусом Карлсеном.

Магнус и Ян располагались на сцене, отгороженные от зала мощным звуконепроницаемым стеклом. Мы проверяли – со сцены и правда ничего не слышно, что происходит в зале. Поэтому зрителям и журналистам даже не предлагали сдавать мобильные телефоны, попросили лишь выключить звук.

Интерес к матчу был большой, а пик пришелся на 6-ю партию, которая продолжалась почти восемь часов. Многие зрители, посетив российский павильон, потом перемещались в игровой зал.

ОСОБЕННОСТИ ИСЛАМСКОЙ СТРАНЫ

В Дубае очень жесткий масочный режим, маски люди обязаны носить даже на улицах. Маску можно снимать только во время приема пищи или переговоров. В транспорте маски обязательны, ходят специальные люди и проверяют. Даже если есть маска, но сдвинута на подбородок, эти люди требуют надеть маску, как положено. Нарушителей штрафуют.

Продается ли алкоголь? Не видела. Алкоголь запрещен. Мы не раз ходили в супермаркеты, отдел алкоголя мне бы попался на глаза, но не попался ни разу. Видимо, в свободной продаже его нет. Видела, в холодильнике в номере отеля была бутылка пива. Но так как меня это не интересует, даже не прикасалась.

Коллеги-мужчины рассказывали, что в баре отеля есть пиво, но дороже своей реальной стоимости раз в восемь.

Какие еще особенности исламской страны? В поезде метро есть один специальный женский вагон. Видела, как мужчина туда заскочил по ошибке, контролер тут же строго попросил его покинуть вагон.

Что касается хиджабов, я побывала в первый раз в Дубае в 2003 году, тогда нельзя было на улицах встретить туристок в шортах, с открытыми плечами. Сейчас такие попадаются. А в торговом центре видела двух туристок, мне кажется, они из Южной Африки, хотя не уверена, но они были в декольте. Такое пятнадцать лет назад представить себе было невозможно.

Местные женщины носят хиджабы и абайи, это такие черные одеяния, в которые они почти полностью закутываются. И, кстати, не всегда они черного цвета.

Знаю, что в Абу-Даби – столице Эмиратов, нравы более консервативные. А вот Дубай – туристическая столица, поэтому для туристов делают послабления.

источник: «Советский спорт»
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