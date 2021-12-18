В ЦДШ состоялась церемония чествования сборной России

В субботу 18 декабря в Москве в Центральном доме шахматиста имени М. Ботвинника состоялась торжественная церемония чествования сборной России - победительницы Всемирной шахматной онлайн-олимпиады ФИДЕ.

Автор фото: Этери Кублашвили / ФШР

Как отметил в своем выступлении президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, 2021 год можно смело назвать годом женской сборной России, поскольку российские шахматистки выиграли все командные соревнования, в которых принимали участие: чемпионат Европы, чемпионат мира и онлайн-олимпиаду; также Александра Костенюк стала обладательницей Кубка мира.

Автор фото: Этери Кублашвили / ФШР

Аркадий Дворкович вручил медали онлайн-олимпиады Екатерине Лагно, Александре Костенюк, Валентине Гуниной, Полине Шуваловой, Лее Гарифуллиной, Владиславу Артемьеву, Владимиру Федесееву, Андрею Есипенко, Володару Мурзину и тренерам сборной Сергею Рублевскому, Александру Рязанцеву, Михаилу Кобалия и Андрею Филатову. К сожалению, на церемонии не смогли присутствовать Александр Грищук, Даниил Дубов, Александра Горячкина, Александр Мотылев и Евгений Наер.

Автор фото: Этери Кублашвили / ФШР

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович вручил первую почетную грамоту ФИДЕ Андрею Филатову:

- Мы приняли решение вручить первую, вновь учрежденную награду ФИДЕ президенту Федерации шахмат России Андрею Васильевичу Филатову, поскольку именно президент в конечном счете представляет федерацию и ее успехи на официальном уровне. Кроме того, обладая соответствующими полномочиями, я принял решение номинировать Андрея Филатова на звание Почетного члена ФИДЕ. Мое представление внесено на Генеральную ассамблею ФИДЕ, и надеюсь, она его одобрит.

Автор фото: Этери Кублашвили / ФШР

Завершая свое выступление, Аркадий Дворкович пожелал всем удачи: «Чаще улыбайтесь, ведь с улыбкой легче идти по жизни!»

Автор фото: Этери Кублашвили / ФШР

Президент ФШР Андрей Филатов:

- Я хотел бы сказать слова благодарности нашей сборной команде за ее достижения, которыми мы по праву гордимся. Мы выиграли во второй раз подряд онлайн-олимпиаду ФИДЕ. Конечно, большое спасибо ФИДЕ, спасибо Вам, Аркадий Владимирович, за то, что введен этот формат соревнований. Надеюсь, сборная России продолжит радовать любителей шахмат своими высокими достижениями!

Автор фото: Этери Кублашвили / ФШР

Также А. Филатов объявил, что состоявшийся накануне Наблюдательный Совет ФШР рекомендовал кандидатуру А. Дворковича от нашей страны на пост президента ФИДЕ. В свою очередь, А. Дворкович заявил, что принял твердое решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Международной шахматной федерации, которые состоятся летом 2022 года.