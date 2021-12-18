В ЦДШ состоялась церемония чествования сборной России

В субботу 18 декабря в Москве в Центральном доме шахматиста имени М. Ботвинника состоялась торжественная церемония чествования сборной России - победительницы Всемирной шахматной онлайн-олимпиады ФИДЕ.
Как отметил в своем выступлении президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, 2021 год можно смело назвать годом женской сборной России, поскольку российские шахматистки выиграли все командные соревнования, в которых принимали участие: чемпионат Европы, чемпионат мира и онлайн-олимпиаду; также Александра Костенюк стала обладательницей Кубка мира.
Аркадий Дворкович вручил медали онлайн-олимпиады Екатерине Лагно, Александре Костенюк, Валентине Гуниной, Полине Шуваловой, Лее Гарифуллиной, Владиславу Артемьеву, Владимиру Федесееву, Андрею Есипенко, Володару Мурзину и тренерам сборной Сергею Рублевскому, Александру Рязанцеву, Михаилу Кобалия и Андрею Филатову. К сожалению, на церемонии не смогли присутствовать Александр Грищук, Даниил Дубов, Александра Горячкина, Александр Мотылев и Евгений Наер.
Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович вручил первую почетную грамоту ФИДЕ Андрею Филатову:
- Мы приняли решение вручить первую, вновь учрежденную награду ФИДЕ президенту Федерации шахмат России Андрею Васильевичу Филатову, поскольку именно президент в конечном счете представляет федерацию и ее успехи на официальном уровне. Кроме того, обладая соответствующими полномочиями, я принял решение номинировать Андрея Филатова на звание Почетного члена ФИДЕ. Мое представление внесено на Генеральную ассамблею ФИДЕ, и надеюсь, она его одобрит.
Завершая свое выступление, Аркадий Дворкович пожелал всем удачи: «Чаще улыбайтесь, ведь с улыбкой легче идти по жизни!»
Президент ФШР Андрей Филатов:
- Я хотел бы сказать слова благодарности нашей сборной команде за ее достижения, которыми мы по праву гордимся. Мы выиграли во второй раз подряд онлайн-олимпиаду ФИДЕ. Конечно, большое спасибо ФИДЕ, спасибо Вам, Аркадий Владимирович, за то, что введен этот формат соревнований. Надеюсь, сборная России продолжит радовать любителей шахмат своими высокими достижениями!
Также А. Филатов объявил, что состоявшийся накануне Наблюдательный Совет ФШР рекомендовал кандидатуру А. Дворковича от нашей страны на пост президента ФИДЕ. В свою очередь, А. Дворкович заявил, что принял твердое решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Международной шахматной федерации, которые состоятся летом 2022 года.