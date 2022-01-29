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Гаприндашвили выиграла дебют у Netflix в борьбе за 5 млн долларов из-за сериала «Ход королевы»

Калифорнийский суд отказался аннулировать иск 5-й чемпионки мира по шахматам Ноны Гаприндашвили к компании Netflix из-за сериала «Ход королевы».
Гаприндашвили выиграла дебют у Netflix в борьбе за 5 млн долларов из-за сериала «Ход королевы»
29 января 2022 15:16
автор: Юрий Волохов
автор фото: Charlie Gray / Netflix

Легендарная шахматистка подала иск к Netflix в сентябре 2021 года. Гаприндашвили указала на исторические неточности и сексизм в сериале «Ход королевы» и потребовала в качестве компенсации 5 млн долларов от его создателей.

Возмущение 80-летней чемпионки мира вызвал эпизод из последней серии, который относится к событиям 1968 года. Во время решающей партии главной героини американской шахматистки Бет Хармон с сильнейшим советским гроссмейстером комментатор говорит, что Гаприндашвили никогда не играла с мужчинами, а также называет ее «русской».

К 1968 году Гаприндашвили сыграла с более чем 50 шахматистами-мужчинами, в том числе с Драголюбом Велимировичем, Светозаром Глигоричем, Борисом Спасским и Михаилом Талем. Спортсменку обидело еще и то, что ее в сериале назвали русской шахматисткой. Гаприндашвили родилась и всю жизнь живет в Грузии.

На основании этого она потребовала от Netflix 5 млн долларов и опровержение реплики из сериала, что она никогда не играла с мужчинами.

Нона Гаприндашвили в первый раз завоевала звание чемпионки мира в 1962 году, затем четырежды становилась лучшей шахматисткой мира — в 1965, 1969, 1972 и 1975 годах. Спортсменка 11 раз побеждала на Всемирных шахматных Олимпиадах и пять раз была чемпионкой СССР.

В ответ на обвинения Netflix заявил, что «Ход королевы» — это художественное произведение, а потому исторические факты в нем могут быть изменены». Однако американский суд с этим не согласился.

«Тот факт, что сериал — это вымышленное произведение, не освобождает Netflix от ответственности за клевету», — говорится в постановлении Калифорнийского суда. Судебное разбирательство по этому вопросу будет продолжаться.

Гаприндашвили назвала решение суда победой в дебюте.

«Если выразиться языком шахмат, то это является победой в дебюте. Я защищаю свою пройденную жизнь, национальность и достижения, к которым плохо отнеслись. Спасибо американскому суду, который честно оценил это. Во мне никогда не утихала жажда борьбы и победы. Я и сейчас верю, что вместе со своей командой и всеми болельщиками мы дойдем до окончательной победы, так как правда на нашей стороне и это, кажется, сегодня ясно и всему миру», - сказала Гаприндашвили.

НАША СПРАВКА

Сериал «Ход королевы» вышел на экраны 23 октября 2020 года и стал самым популярным мини-сериалом Netflix. Только за первый месяц показа его посмотрели 62 млн человек по всему миру.

Фильм получил две премии «Золотой глобус» в номинациях «Лучший мини-сериал или телефильм» и «Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме» (награду получила Аня Тейлор-Джой, сыгравшая Бет Хармон).

источник: «Советский спорт»
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