Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук под ударом: их обвинили в любви к России

Украинских шахматисток Анну и Марию Музычук исключат из Львовской областной федерации шахмат за отказ подписать призыв отстранить россиян и белорусов от турниров. Об этом говорится в письме, опубликованном на странице областной федерации в одной из запрещённых в России экстремистских социальных сетей.

Львовские шахматисты обратились к президенту Федерации шахмат Украины Виктору Капустину с просьбой потребовать от FIDE отстранения от соревнований всех российских и белорусских гроссмейстеров, а также добиваться отставки главы Всемирной федерации Аркадия Дворковича. Анна и Мария Музычук это письмо не поддержали.

«В связи с этим и в соответствии с решением президиума от 4 апреля 2022 года ЛОШФ прекращает сотрудничество с шахматистками и начинает процедуру исключения их из президиума и лишения членства в федерации», – заявила Львовская федерация.

Национальная федерация пока никак не отреагировала, но велика вероятность, что лояльно относиться к чемпионкам в сложившейся ситуации не будут.

«Могут ли они покинуть Украину и выступать под другим флагом? Вполне. Не стоит забывать, что Анна Музычук до 2014 года благополучно выступала за Словению. Вероятно, найдётся много шахматных стран, готовых поддержать чемпионок и сейчас. Россия, вероятно, тоже не откажется, если сёстры к ней обратятся», – рассуждает автор издания «Чемпионат».

Напомним, Мария Музычук – 15-я чемпионка мира по классическим шахматам. Анна Музычук – двукратная чемпионка мира среди женщин по блицу и победительница первенства мира по быстрым шахматам, а также трехкратная чемпионка Европы.

Таким образом, сестры Музычук входят в число лучших шахматисток современности. Итого на двух сестёр четыре чемпионских титула, а еще – россыпь медалей шахматных Олимпиад, чемпионатов Европы, командных чемпионатов мира.

Анна в конце 2021 года была официальным комментатором матча за титул чемпиона мира между Карлсеном и Непомнящим. Так что сёстры Музычук в шахматном мире – фигуры более чем заметные, и их мнение, безусловно, принимается во внимание.

Напомним, что не так давно от рук FIDE пострадал гроссмейстер Сергей Карякин. Не так руководство Международной шахматной федерации дисквалифицировало Карякина, поскольку спортсмен открыто поддерживает российскую спецоперацию в Украине. Санкции против россиянина не позволят ему выступить на турнире претендентов, который пройдёт ближайшим летом в Испании.

– Я после этих событий принял твёрдое решение, что я буду максимально стараться вместе со своими друзьями, коллегами, единомышленниками создавать новую организацию как альтернативу FIDE. Потому что то, что они сделали… Даже если они потом извинятся, даже если они меня возьмут обратно на турнир претендентов, я буду создавать свою организацию. Я надеюсь, что меня услышат, что меня поддержат, – сказал Карякин на радио Sputnik.