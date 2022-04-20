Махнемся континентами? Шахматисты ушли в Азию, стоит ли повторить их путь футболу?

ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ

Наше партнерское издание «Плеймейкер» напомнило, как на днях российские шахматы меняли континентальную прописку: ФШР просто объявила, что переходит из европейской конфедерации в азиатскую. Такова ответная реакция на санкции всемирной ФИДЕ, которая, как и аналогичные организации в большинстве других видов спорта, отстранила нашу сборную от соревнований на неопределенный срок из-за событий в соседней стране.

На первый взгляд, российский «ответ Чемберлену» звучит эффектно. В нем даже есть определенная логика — шахматы в Азии сейчас бурно развиваются и в плане конкуренции не уступят европейским. Судите сами: у женщин давно доминируют китаянки, удерживающие мировую корону пять последних лет. А в мужских шахматах поднимается очень мощная волна молодых гроссмейстеров из Индии: в топ-15 лучших юниоров (не старше 20 лет) планеты каждый третий представляет эту страну.

Плюс тот же Китай с третьим номером «взрослого» рейтинга ФИДЕ Дин Лиженем и стремительно прогрессирующие среднеазиатские республики бывшего СССР. Не далее, как в декабре прошлого года, 17-летний Нодирбек Абдусаторов из Узбекистана стал чемпионом мира по быстрым шахматам, обыграв на тай-брейке нашего Яна Непомнящего и отобрав титул у самого Магнуса Карлсена!

Казалось бы, все прекрасно, и в Азии Россию ждет ослепительно светлое будущее.

ПШИК ВМЕСТО СЕНСАЦИИ

На самом деле «смена континента», с помпой продекларированная ФШР, меняет очень немногое. Ведь ФИДЕ отстранил нашу страну только от командных соревнований, доля которых в шахматном календаре невелика.

Что же до личных турниров, то там россияне по-прежнему выступают в нейтральном статусе, включая самое главное – розыгрыш звания чемпиона мира. В серии Гран-при, где недавно определились последние участники летнего турнира претендентов на матч с Карлсеном, наши принимали самое активное участие, хотя завершилась она уже при санкциях ФИДЕ.

О коммерческих супертурнирах, где гроссмейстеры зарабатывают на жизнь, и говорить нечего. Туда организаторы кого хотят, того и зовут – персонально, не обращая внимания на флаги. Скажем, в стартующем 20 апреля очередном этапе «Тура чемпионов» (призовой фонд — более двухсот тысяч долларов) российских шахматистов нет, но вовсе не из-за политики. Просто так получилось. На другом турнире серии в конце февраля наших играло аж четверо – включая Александру Костенюк, допущенную в мужское братство в виде эксперимента и проигравшую там 14 партий из 15.

Кроме того, не забывайте: хоть в Азии, хоть в Антарктиде дорога на всемирную Олимпиаду, которая проводится под эгидой ФИДЕ, для нас по-прежнему закрыта. Выходит, все, что изменилось – это командный чемпионат Азии вместо командного ЧЕ? Та еще сенсация…

ФУТБОЛ? НЕ СМЕШИТЕ

Еще смешнее было слышать недавние разговоры о гипотетическом переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола. Сама эта процедура наверняка заняла бы какое-то время — и могла выбросить нашу сборную из ближайшего отбора на чемпионат мира. Возможно, Россия стала бы континентальным чемпионом (впервые с 1960 года), а «Зенит» выиграл бы тамошнюю Лигу чемпионов, но данная перспектива вряд ли сильно вдохновит российских болельщиков. Уж лучше проигрывать «Челси».

Впрочем, в футболе приступ «азиатской болтовни» был связан исключительно с конгрессом ФИФА в Дохе 31 марта – боялись, что международная федерация вслед за отстранением наших команд может «забанить» и РФС. Когда же обошлось, и ФИФА вместо этого даже включила русский в число своих официальных языков, про смену континента все тут же забыли.